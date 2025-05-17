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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 16 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
09:09
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 16 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
16 Mayıs 2025 Cuma akşamı televizyon kanallarında büyük bir izlenme yarışı yaşandı. TRT 1'de nostalji sevenleri ekrana kilitleyen Bir Zamanlar İstanbul ve TV8'de macera ve rekabetin doruklara çıktığı Survivor All Star, yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısındaydı. Farklı konseptlerdeki bu yapımlar, reyting listesinin zirvesine adlarını yazdırmak için mücadele etti. Peki, 16 Mayıs Cuma akşamının en çok izlenen yapımı hangisi oldu?