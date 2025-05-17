Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 16 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

Dün akşam televizyon ekranlarında yine heyecan doruktaydı. Birbirinden iddialı yapımlar, izleyicilerin beğenisine sunuldu. TRT 1'de yayınlanan "Bir Zamanlar İstanbul" ile TV8'in fenomen yarışması "Survivor All Star", yeni bölümleriyle ekran başındaki izleyicileri kendine çekti. TOTAL, AB ve ABC izleyici gruplarında yaşanan reyting yarışı ise merakla takip edildi. Peki, 16 Mayıs Cuma gecesinin en çok izlenen programı hangisi oldu? Reyting sıralamalarına dair tüm detaylar haberin devamında...