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Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 16 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 09:09

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 16 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

16 Mayıs 2025 Cuma akşamı televizyon kanallarında büyük bir izlenme yarışı yaşandı. TRT 1'de nostalji sevenleri ekrana kilitleyen Bir Zamanlar İstanbul ve TV8'de macera ve rekabetin doruklara çıktığı Survivor All Star, yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısındaydı. Farklı konseptlerdeki bu yapımlar, reyting listesinin zirvesine adlarını yazdırmak için mücadele etti. Peki, 16 Mayıs Cuma akşamının en çok izlenen yapımı hangisi oldu?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 16 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

Dün akşam televizyon ekranlarında yine heyecan doruktaydı. Birbirinden iddialı yapımlar, izleyicilerin beğenisine sunuldu. TRT 1'de yayınlanan "Bir Zamanlar İstanbul" ile TV8'in fenomen yarışması "Survivor All Star", yeni bölümleriyle ekran başındaki izleyicileri kendine çekti. TOTAL, AB ve ABC izleyici gruplarında yaşanan reyting yarışı ise merakla takip edildi. Peki, 16 Mayıs Cuma gecesinin en çok izlenen programı hangisi oldu? Reyting sıralamalarına dair tüm detaylar haberin devamında...

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 16 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları açıklandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 16 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları açıklandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 16 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları açıklandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 16 Mayıs Cuma Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
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