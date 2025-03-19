Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 18 Mart Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

Dün akşam televizyon ekranları yine birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. ATV'de "Bir Gece Masalı", Star TV'de "Kral Kaybederse", TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve TV8'de "Survivor All Star"ın tekrar bölümleri izleyiciyle buluştu. Seyirciler, gecenin en çok izlenen yapımını öğrenmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren reyting sonuçlarını merakla bekledi. Peki, 18 Mart Salı akşamının reyting listesinde zirvenin sahibi hangi yapım oldu? İşte reyting yarışının kazananı ve detaylar…