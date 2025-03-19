Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 18 Mart Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 19.03.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 06:49

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 18 Mart Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

18 Mart 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında rekabet fırtınası esti! Sevilen diziler ve popüler yarışma programları, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. ATV'nin iddialı yapımı "Bir Gece Masalı", Star TV'nin çok konuşulan dizisi "Kral Kaybederse", TRT 1'in tarih sahnesini ekrana taşıyan "Mehmed: Fetihler Sultanı", ve TV8'in nefes kesen rekabetiyle öne çıkan "Survivor All Star", yeni bölümleriyle izleyici kitlesini peşinden sürükledi. Peki, dün akşamın reyting sonuçlarında zirveye hangi yapım çıktı? İşte TOTAL, AB ve ABC reyting sıralamaları…

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 18 Mart Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

Dün akşam televizyon ekranları yine birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. ATV'de "Bir Gece Masalı", Star TV'de "Kral Kaybederse", TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve TV8'de "Survivor All Star"ın tekrar bölümleri izleyiciyle buluştu. Seyirciler, gecenin en çok izlenen yapımını öğrenmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren reyting sonuçlarını merakla bekledi. Peki, 18 Mart Salı akşamının reyting listesinde zirvenin sahibi hangi yapım oldu? İşte reyting yarışının kazananı ve detaylar…

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 18 Mart Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 18 Mart Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 18 Mart Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 18 Mart Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ