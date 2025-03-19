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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 18 Mart Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 19.03.2025 06:49
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
06:49
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 18 Mart Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
18 Mart 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında rekabet fırtınası esti! Sevilen diziler ve popüler yarışma programları, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. ATV'nin iddialı yapımı "Bir Gece Masalı", Star TV'nin çok konuşulan dizisi "Kral Kaybederse", TRT 1'in tarih sahnesini ekrana taşıyan "Mehmed: Fetihler Sultanı", ve TV8'in nefes kesen rekabetiyle öne çıkan "Survivor All Star", yeni bölümleriyle izleyici kitlesini peşinden sürükledi. Peki, dün akşamın reyting sonuçlarında zirveye hangi yapım çıktı? İşte TOTAL, AB ve ABC reyting sıralamaları…