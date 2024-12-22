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Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Aralık Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:38

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Aralık Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

21 Aralık 2024 Cumartesi günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Dün akşamki yayın akışında, ATV'de Can Borcu,TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Yalan ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluştu. Bu yapımlar arasında hangisinin daha fazla izlendiği, dizi ve program takipçileri tarafından dikkatle izleniyor. Peki, 21 Aralık 2024 tarihinde reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Aralık Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam, ATV'de Can Borcu,TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Yalan ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri ekranlara geldi. İzleyiciler, en çok tercih edilen yapımların reyting sıralamalarını öğrenmek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 21 Aralık Cumartesi günü adını zirveye yazdıran yapım hangisi oldu? İşte, ayrıntılar...

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Aralık Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer veilecektir.

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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Aralık Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer veilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Aralık Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer veilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Aralık Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
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