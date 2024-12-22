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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Aralık Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
09:38
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Aralık Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
21 Aralık 2024 Cumartesi günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Dün akşamki yayın akışında, ATV'de Can Borcu,TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Yalan ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluştu. Bu yapımlar arasında hangisinin daha fazla izlendiği, dizi ve program takipçileri tarafından dikkatle izleniyor. Peki, 21 Aralık 2024 tarihinde reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?