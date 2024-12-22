Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 21 Aralık Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam, ATV'de Can Borcu,TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Yalan ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımlarının yeni bölümleri ekranlara geldi. İzleyiciler, en çok tercih edilen yapımların reyting sıralamalarını öğrenmek için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 21 Aralık Cumartesi günü adını zirveye yazdıran yapım hangisi oldu? İşte, ayrıntılar...