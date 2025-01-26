Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 25 Ocak Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam televizyon ekranları yine heyecan dolu bir geceye sahne oldu. ATV'de "Can Borcu", TRT 1'de "Gönül Dağı" ve TV8'de "Survivor All Star" yeni bölümleriyle izleyicilerle buluştu. Bu yapımlar arasındaki reyting yarışı büyük bir merakla takip edilirken, sabah saatlerinden itibaren TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Ocak Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımı hangisi oldu?