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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 25 Ocak Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
09:25
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 25 Ocak Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
25 Ocak 2025 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında rekabet dolu bir gece yaşandı. ATV'de "Can Borcu", TRT 1'de "Gönül Dağı" ve TV8'de "Survivor All Star" yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Bu güçlü yapımlasr arasında reyting yarışının galibi merak konusu oldu. TOTAL, AB ve ABC gruplarındaki sonuçlar, dizi ve program severlerin gündemini meşgul etti. Peki, 25 Ocak 2025 reyting sonuçlarına göre hangi yapım zirveye çıktı?