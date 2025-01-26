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Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 25 Ocak Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 09:25

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 25 Ocak Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

25 Ocak 2025 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında rekabet dolu bir gece yaşandı. ATV'de "Can Borcu", TRT 1'de "Gönül Dağı" ve TV8'de "Survivor All Star" yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Bu güçlü yapımlasr arasında reyting yarışının galibi merak konusu oldu. TOTAL, AB ve ABC gruplarındaki sonuçlar, dizi ve program severlerin gündemini meşgul etti. Peki, 25 Ocak 2025 reyting sonuçlarına göre hangi yapım zirveye çıktı?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 25 Ocak Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam televizyon ekranları yine heyecan dolu bir geceye sahne oldu. ATV'de "Can Borcu", TRT 1'de "Gönül Dağı" ve TV8'de "Survivor All Star" yeni bölümleriyle izleyicilerle buluştu. Bu yapımlar arasındaki reyting yarışı büyük bir merakla takip edilirken, sabah saatlerinden itibaren TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 25 Ocak Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımı hangisi oldu?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 25 Ocak Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 25 Ocak Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 25 Ocak Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 25 Ocak Cumartesi TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
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