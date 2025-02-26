Dün adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 25 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

25 Şubat Salı akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluştu. ATV'de "Bir Gece Masalı", Star TV'de "Kral Kaybederse", TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve TV8'de "Survivor All Star"ın tekrar bölümleri yayınlandı. İzleyiciler, gecenin en çok izlenen programını öğrenmek için sabah saatlerinden itibaren reyting sonuçlarını merakla bekledi. Peki, reyting listesinde zirveye hangi yapım yerleşti? İşte detaylar…