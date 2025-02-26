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Haberler Yaşam Dün adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 25 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 08:01 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 08:01

Dün adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 25 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

25 Şubat 2025 Salı akşamı televizyon ekranları yine heyecan doluydu! Popüler diziler ve sevilen yarışma programları izleyicileri ekran başına kilitledi. ATV'de dramatik olaylarıyla dikkat çeken Bir Gece Masalı, Star TV'de psikolojik derinliğiyle ilgi çeken Kral Kaybederse, TRT 1'de tarih ve aksiyon severleri ekran başına toplayan Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de rekabetin zirveye ulaştığı Survivor All Star izleyicilerle buluştu. Bu güçlü yapımlar arasındaki reyting yarışı büyük merak konusu olurken, TOTAL, AB ve ABC kategorilerinde hangi yapımın zirveye yerleştiği de günün en çok konuşulan konularından biri oldu. İşte 25 Şubat 2025 Salı reyting sonuçları ve gecenin kazanan yapımı!

Dün adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 25 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

25 Şubat Salı akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluştu. ATV'de "Bir Gece Masalı", Star TV'de "Kral Kaybederse", TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve TV8'de "Survivor All Star"ın tekrar bölümleri yayınlandı. İzleyiciler, gecenin en çok izlenen programını öğrenmek için sabah saatlerinden itibaren reyting sonuçlarını merakla bekledi. Peki, reyting listesinde zirveye hangi yapım yerleşti? İşte detaylar…

Dün adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 25 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 25 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 25 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün adını zirveye hangi yapım yazdırdı? 25 Şubat Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
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