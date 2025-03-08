Haberler
Yaşam
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma Tota, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
08:59
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma Tota, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
8 Mart 2025 akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. ATV'nin iddialı dizisi Zembilli, Star TV'nin fenomen yapımı Yalı Çapkını, TRT 1'in nostaljik esintiler taşıyan Bir Zamanlar İstanbul ve TV8'in sevilen yarışması Survivor Türkiye yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitledi. Her biri, Total, AB ve ABC kategorilerinde zirveye çıkmak için büyük bir rekabet içerisindeydi. Peki, bu nefes kesen reyting savaşının galibi kim oldu? İşte 8 Mart akşamının reyting sonuçları ve ayrıntılar...