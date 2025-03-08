Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma Tota, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

7 Mart 2025 Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler, birbirinden güçlü yapımların yeni bölümleriyle buluştu. ATV'de Zembilli, Star TV'de Yalı Çapkını, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul ve TV8'de Survivor Türkiye heyecan dolu anlara sahne oldu. Sabah saatlerinden itibaren, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki reyting sonuçları büyük merak uyandırdı. Peki, dün akşamın en çok izlenen dizisi hangisi oldu? İşte reyting sonuçları ve detaylar...