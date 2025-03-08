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Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma Tota, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 08:59

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma Tota, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

8 Mart 2025 akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. ATV'nin iddialı dizisi Zembilli, Star TV'nin fenomen yapımı Yalı Çapkını, TRT 1'in nostaljik esintiler taşıyan Bir Zamanlar İstanbul ve TV8'in sevilen yarışması Survivor Türkiye yeni bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitledi. Her biri, Total, AB ve ABC kategorilerinde zirveye çıkmak için büyük bir rekabet içerisindeydi. Peki, bu nefes kesen reyting savaşının galibi kim oldu? İşte 8 Mart akşamının reyting sonuçları ve ayrıntılar...

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma Tota, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

7 Mart 2025 Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler, birbirinden güçlü yapımların yeni bölümleriyle buluştu. ATV'de Zembilli, Star TV'de Yalı Çapkını, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul ve TV8'de Survivor Türkiye heyecan dolu anlara sahne oldu. Sabah saatlerinden itibaren, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki reyting sonuçları büyük merak uyandırdı. Peki, dün akşamın en çok izlenen dizisi hangisi oldu? İşte reyting sonuçları ve detaylar...

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma Tota, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma Tota, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma Tota, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma Tota, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
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