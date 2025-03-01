Haberler
Yaşam
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
09:26
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
28 Şubat 2025 akşamı televizyon ekranlarında büyük bir rekabete sahne oldu. İzleyiciler, birbirinden iddialı yapımlar arasında seçim yapmakta zorlandı. ATV'de Zembilli, Star TV'de İYalı Çapkını, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul ve TV8'de Survivor Türkiye yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Her yapım, reyting listelerinde zirveye yerleşmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, bu rekabetin kazananı kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sıralamalarında hangi dizi veya program öne çıktı? İşte 28 Şubat 2025 reyting sonuçları…