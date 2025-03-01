Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam televizyon ekranlarında izleyiciler, birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Zembilli Kanal D'de, İYalı Çapkını Star TV'de, Bir Zamanlar İstanbul TRT 1'de ve Survivor Türkiye TV8'de yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Sabah saatlerinden itibaren, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki reyting sonuçları merak konusu oldu. Peki, 28 Şubat 2025 Cuma günü en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte detaylar..