Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 09:26

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

28 Şubat 2025 akşamı televizyon ekranlarında büyük bir rekabete sahne oldu. İzleyiciler, birbirinden iddialı yapımlar arasında seçim yapmakta zorlandı. ATV'de Zembilli, Star TV'de İYalı Çapkını, TRT 1'de Bir Zamanlar İstanbul ve TV8'de Survivor Türkiye yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Her yapım, reyting listelerinde zirveye yerleşmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, bu rekabetin kazananı kim oldu? TOTAL, AB ve ABC reyting sıralamalarında hangi dizi veya program öne çıktı? İşte 28 Şubat 2025 reyting sonuçları

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam televizyon ekranlarında izleyiciler, birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Zembilli Kanal D'de, İYalı Çapkını Star TV'de, Bir Zamanlar İstanbul TRT 1'de ve Survivor Türkiye TV8'de yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Sabah saatlerinden itibaren, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki reyting sonuçları merak konusu oldu. Peki, 28 Şubat 2025 Cuma günü en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte detaylar..

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 28 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ