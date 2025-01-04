Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 3 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam televizyon ekranları yine hareketliydi. ATV'de "Zembilli", Star TV'de "Yalı Çapkını" ve TV8'de "Survivor All Star" yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiği ise merak konusu. Sabah saatlerinden itibaren TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırmalarına başladı. Peki, 3 Ocak Cuma akşamının reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar...