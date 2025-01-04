Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 3 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 09:52

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 3 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

3 Ocak 2025 Cuma akşamı ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluştu. ATV'de "Zembilli", Star TV'de "Yalı Çapkını" ve TV8'de "Survivor All Star" yeni bölümleriyle dikkat çekti. İzleyiciler, bu yapımlar arasında hangisinin reytinglerde zirvede yer aldığını merak ediyor. TOTAL, AB ve ABC gruplarında hangi yapımın lider olduğu sorusu, dizi ve program takipçilerinin gündeminde. Peki, 3 Ocak 2025 reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi hangi yapım oldu?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 3 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

Dün akşam televizyon ekranları yine hareketliydi. ATV'de "Zembilli", Star TV'de "Yalı Çapkını" ve TV8'de "Survivor All Star" yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiği ise merak konusu. Sabah saatlerinden itibaren TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçlarını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırmalarına başladı. Peki, 3 Ocak Cuma akşamının reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar...

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 3 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları her gün 10.30'da açıklanıyor. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 3 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları her gün 10.30'da açıklanıyor. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 3 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları her gün 10.30'da açıklanıyor. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 3 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA