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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 3 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
09:52
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 3 Ocak Cuma TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları belli oldu mu?
3 Ocak 2025 Cuma akşamı ekranlarda birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluştu. ATV'de "Zembilli", Star TV'de "Yalı Çapkını" ve TV8'de "Survivor All Star" yeni bölümleriyle dikkat çekti. İzleyiciler, bu yapımlar arasında hangisinin reytinglerde zirvede yer aldığını merak ediyor. TOTAL, AB ve ABC gruplarında hangi yapımın lider olduğu sorusu, dizi ve program takipçilerinin gündeminde. Peki, 3 Ocak 2025 reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi hangi yapım oldu?