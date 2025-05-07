Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI TABLOLARI: 6 Mayıs 2025 Total, AB reyting birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 07.05.2025 21:15 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 09:13

REYTİNG SONUÇLARI TABLOLARI: 6 Mayıs 2025 Total, AB reyting birincisi hangi yapım oldu?

6 Mayıs Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımlar arasında büyük bir rekabet yaşandı. ATV'nin çok izlenen dizisi Bir Gece Masalı, Show TV'nin dram dizisi Bahar ve Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse, yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Her biri farklı türlerde olan bu diziler, reyting sıralamasında zirveye yerleşebilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, Salı akşamının en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte, Total, AB ve ABC listeleri ile reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI TABLOLARI: 6 Mayıs 2025 Total, AB reyting birincisi hangi yapım oldu?

6 Mayıs 2025 Salı akşamı ekranlarda reyting yarışı nefes kesti. ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, Show TV'de Bahar ve Star TV'nin Kral Kaybederse yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TOTAL, AB ve ABC1 gruplarındaki reyting sonuçları ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, gecenin en çok izlenen dizisi hangisi oldu? İşte detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI TABLOLARI: 6 Mayıs 2025 Total, AB reyting birincisi hangi yapım oldu?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1. Inter-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

2. Kral Kaybederse – Star TV

3. Esra Erol'da – ATV

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
REYTİNG SONUÇLARI TABLOLARI: 6 Mayıs 2025 Total, AB reyting birincisi hangi yapım oldu?

AB REYTİNG SONUÇLARI

1. Inter-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

2. Kral Kaybederse – Star TV

3. Bahar – Show TV

REYTİNG SONUÇLARI TABLOLARI: 6 Mayıs 2025 Total, AB reyting birincisi hangi yapım oldu?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

1. Inter-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması – TRT 1

2. Kral Kaybederse – Star TV

3. Bahar – Show TV

REYTİNG SONUÇLARI TABLOLARI: 6 Mayıs 2025 Total, AB reyting birincisi hangi yapım oldu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ