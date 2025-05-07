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REYTİNG SONUÇLARI TABLOLARI: 6 Mayıs 2025 Total, AB reyting birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 07.05.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
09:13
REYTİNG SONUÇLARI TABLOLARI: 6 Mayıs 2025 Total, AB reyting birincisi hangi yapım oldu?
6 Mayıs Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımlar arasında büyük bir rekabet yaşandı. ATV'nin çok izlenen dizisi Bir Gece Masalı, Show TV'nin dram dizisi Bahar ve Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse, yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Her biri farklı türlerde olan bu diziler, reyting sıralamasında zirveye yerleşebilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Peki, Salı akşamının en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte, Total, AB ve ABC listeleri ile reyting sonuçları...