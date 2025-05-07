REYTİNG SONUÇLARI TABLOLARI: 6 Mayıs 2025 Total, AB reyting birincisi hangi yapım oldu?

6 Mayıs 2025 Salı akşamı ekranlarda reyting yarışı nefes kesti. ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, Show TV'de Bahar ve Star TV'nin Kral Kaybederse yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TOTAL, AB ve ABC1 gruplarındaki reyting sonuçları ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, gecenin en çok izlenen dizisi hangisi oldu? İşte detaylar...