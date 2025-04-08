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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Nisan Pazartesi Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
06:27
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Nisan Pazartesi Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
7 Nisan 2025 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında rekabet oldukça yoğundu. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, TRT 1'in tarihi yapımı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Farklı türlerdeki bu yapımlar, reyting savaşında kıyasıya yarıştı. Gözler, TOTAL, AB ve ABC izleyici gruplarında hangi programın birinci sıraya yerleştiğinde. Peki, 7 Nisan 2025 tarihli reyting sonuçlarına göre günün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?