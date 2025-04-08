Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Nisan Pazartesi Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

Dün akşam televizyon ekranları yine birbirinden iddialı yapımlarla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Kanal D'de "Uzak Şehir", TRT 1'de "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" ve TV8'de "Survivor All Star" yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde reyting sıralaması araştırılıyor. Peki, 7 Nisan Pazartesi akşamının en çok izlenen programı hangisi oldu? İşte reyting yarışının detayları...