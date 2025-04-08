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Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Nisan Pazartesi Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 06:27

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Nisan Pazartesi Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

7 Nisan 2025 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında rekabet oldukça yoğundu. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, TRT 1'in tarihi yapımı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Farklı türlerdeki bu yapımlar, reyting savaşında kıyasıya yarıştı. Gözler, TOTAL, AB ve ABC izleyici gruplarında hangi programın birinci sıraya yerleştiğinde. Peki, 7 Nisan 2025 tarihli reyting sonuçlarına göre günün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Nisan Pazartesi Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

Dün akşam televizyon ekranları yine birbirinden iddialı yapımlarla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Kanal D'de "Uzak Şehir", TRT 1'de "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" ve TV8'de "Survivor All Star" yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde reyting sıralaması araştırılıyor. Peki, 7 Nisan Pazartesi akşamının en çok izlenen programı hangisi oldu? İşte reyting yarışının detayları...

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Nisan Pazartesi Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Nisan Pazartesi Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Nisan Pazartesi Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Nisan Pazartesi Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor!
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