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Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 08:03

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

7 Ocak 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir rekabet yaşandı. TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı", Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul" ve TV8'de "Survivor All Star"ın yeni bölümleri izleyicilerle buluştu. Her biri iddialı yapımlar arasında yer alan bu programlar, reyting yarışında dikkat çekti. İzleyiciler, TOTAL, AB ve ABC gruplarında hangi yapımın birinci olduğunu merakla bekliyor. Peki, 7 Ocak 2025 reyting sonuçlarına göre zirveye hangi yapım yerleşti?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Dün akşam televizyon ekranları yine birbirinden renkli dizilere ve yarışmalara ev sahipliği yaptı.TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı", Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul" ve TV8'de "Survivor All Star"ın yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiği arama motorlarınada sorgulanıyor. Peki, 7 Ocak Salı akşamının reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, ayrıntılar...

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları her gün 10.30 itibarıyla belli oluyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları her gün 10.30 itibarıyla belli oluyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları her gün 10.30 itibarıyla belli oluyor. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
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