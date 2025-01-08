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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
08:03
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?
7 Ocak 2025 Salı akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir rekabet yaşandı. TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı", Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul" ve TV8'de "Survivor All Star"ın yeni bölümleri izleyicilerle buluştu. Her biri iddialı yapımlar arasında yer alan bu programlar, reyting yarışında dikkat çekti. İzleyiciler, TOTAL, AB ve ABC gruplarında hangi yapımın birinci olduğunu merakla bekliyor. Peki, 7 Ocak 2025 reyting sonuçlarına göre zirveye hangi yapım yerleşti?