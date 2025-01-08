Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 7 Ocak Salı TOTAL, AB ve ABC reyting sonuçları açıklandı mı?

Dün akşam televizyon ekranları yine birbirinden renkli dizilere ve yarışmalara ev sahipliği yaptı.TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı", Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul" ve TV8'de "Survivor All Star"ın yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Bu yapımlar arasında en çok hangisinin izlendiği arama motorlarınada sorgulanıyor. Peki, 7 Ocak Salı akşamının reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, ayrıntılar...