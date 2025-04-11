Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 10 Nisan Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor

Perşembe akşamı televizyon ekranlarında rekabet yine oldukça yoğundu. ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve TV8'de Survivor Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan bu yapımlar, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Sabah saatlerinden itibaren ise reyting sonuçları merak konusu oldu. TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte detaylar...