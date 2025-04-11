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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 10 Nisan Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor
Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
06:36
Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 10 Nisan Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor
10 Nisan 2025 akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı oldukça yoğundu. ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve TV8'de Survivor Türkiye izleyiciyle buluştu. Her yapım, TOTAL, AB ve ABC kategorilerinde zirveye oynamak için yarıştı. Peki, reyting sıralamasında hangi yapım öne çıktı?