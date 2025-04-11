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Haberler Yaşam Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 10 Nisan Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor
Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 06:36

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 10 Nisan Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor

10 Nisan 2025 akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı oldukça yoğundu. ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve TV8'de Survivor Türkiye izleyiciyle buluştu. Her yapım, TOTAL, AB ve ABC kategorilerinde zirveye oynamak için yarıştı. Peki, reyting sıralamasında hangi yapım öne çıktı?

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 10 Nisan Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor

Perşembe akşamı televizyon ekranlarında rekabet yine oldukça yoğundu. ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de İnci Taneleri, Show TV'de Siyah Kalp ve TV8'de Survivor Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Yayınlanan bu yapımlar, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Sabah saatlerinden itibaren ise reyting sonuçları merak konusu oldu. TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte detaylar...

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 10 Nisan Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 10 Nisan Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor

AB REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 10 Nisan Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor

ABC REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 10 Nisan Perşembe Total, AB ve ABC reyting sonuçları bekleniyor
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