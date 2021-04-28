Dün gece Survivor’da kim elendi, kim gitti? 27 Nisan 2021 SMS sıralaması ile Survivor'da şoke eden eleme gecesi! Adaya veda eden kişi...

Survivor'ın geçtiğimiz akşam ekranlara gelen bölümünde 16. Hafta ada konseyi ekranlara geldi. Haftanın elenen isminin belirlendiği gecede gergin anlar ekranlara taşınırken yarışmanın sıkı takipçileri sabah saatlerinden itibaren "27 Nisan SMS sıralaması ile dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti?" soruları yanıt aramaya başladı. Aleyna Çalışkan ve İlayda Şeker'in eleme adayı olarak potada olduğu gecede SMS sıralamasında yüksek oy alan iki yarışmacı da yeni adayları belirledi. Bu kapsamda programın sıkı takipçileri yarışmada yaşanan gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Dün akşam Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim…