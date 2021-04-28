Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dün gece Survivor’da kim elendi, kim gitti? 27 Nisan 2021 SMS sıralaması ile Survivor'da şoke eden eleme gecesi! Adaya veda eden kişi...
Giriş Tarihi: 28.04.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 09:30

Dün gece ’da kim elendi, kim gitti? ile Survivor'da şoke eden eleme gecesi! Adaya veda eden kişi...

'ın geçtiğimiz akşam ekranlara gelen bölümünde 16. Hafta ada konseyi ekranlara geldi. Haftanın elenen isminin belirlendiği gecede gergin anlar ekranlara taşınırken yarışmanın sıkı takipçileri sabah saatlerinden itibaren " ile dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti?" soruları yanıt aramaya başladı. ve 'in eleme adayı olarak potada olduğu gecede SMS sıralamasında yüksek oy alan iki yarışmacı da yeni adayları belirledi. Bu kapsamda programın sıkı takipçileri yarışmada yaşanan gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Dün akşam Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim…

Dün gece Survivor’da kim elendi, kim gitti? 27 Nisan 2021 SMS sıralaması ile Survivor'da şoke eden eleme gecesi! Adaya veda eden kişi...

Ekranların sevilen yarışma programı 'da eleme gecesinde adeta nefesler tutuldu. Her hafta Salı günü gerçekleşen ada konseyinde şampiyonluk yarışındaki ünlüler ve gönüllüler takımları adadan gidecek olan isim için adaylarla beraber sahnedeydi. İzleyenlerini ekran başına kilitleyen programın sıkı takipçileri " ile dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Survivor'dan elenen isim ve tüm detaylar…

Dün gece Survivor’da kim elendi, kim gitti? 27 Nisan 2021 SMS sıralaması ile Survivor'da şoke eden eleme gecesi! Adaya veda eden kişi...

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

yarışmacılarının moral ve motivasyon açısından en fazla bekledikleri ödüller arasında yer alan iletişim ödülü, ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana geçen bir oyunla sahibini buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dün gece Survivor’da kim elendi, kim gitti? 27 Nisan 2021 SMS sıralaması ile Survivor'da şoke eden eleme gecesi! Adaya veda eden kişi...

Kritik eleme konseyi öncesinde yapılan iletişim ödülü oyununda ünlüler takımı, gönüllüler takımına üstünlük kurarak hedeflenen sayıya ulaştı ve iletişim ödülü oyununu kazanan taraf oldu.

Dün gece Survivor’da kim elendi, kim gitti? 27 Nisan 2021 SMS sıralaması ile Survivor'da şoke eden eleme gecesi! Adaya veda eden kişi...

İLETİŞİM ÖDÜLÜNDE ŞOK İSMAİL DETAYI

İletişim ödülünü kazanan ünlüler takımının yarışmacılarından Başpehlivan İsmail Balaban, annesiyle görüşmesi sırasında annesinin rahatsızlık yaşadığını belirtmesi sonrasında şok geçirdi.

Dün gece Survivor’da kim elendi, kim gitti? 27 Nisan 2021 SMS sıralaması ile Survivor'da şoke eden eleme gecesi! Adaya veda eden kişi...

SURVIVOR SMS BİRİNCİLERİ KİMLER?

Noter onayıyla tarafından açıklanan 16. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre takım bazında en fazla oyu alan isimler şöyle;

POYRAZ (Gönüllüler)
İSMAİL (Ünlüler)

SON DAKİKA