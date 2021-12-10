TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 Türkiye'nin bugünkü son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar Kilis ilimizin mutfağına ait lezzetleri hazırlayarak konukların tadımına sundu. Kritik dokunulmazlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin puanları açıklaması sonrasında en fazla başarılı ürünü çıkaran takım dokunulmazlığı kazanırken başarısız takım haftanın 3. eleme adayını potaya gönderdi. Diğer yandan yarışmayı izleyenler son bölüm özet detaylarını öğrenmek isteyerek "MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef eleme adayı ve kritik dokunulmazlık oyunu kazanan takım ile ilgili son dakika bilgiler şöyle;