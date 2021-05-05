Dün Survivor'da kim elendi, kim gitti? 4 Mayıs 2021 SMS oy sıralaması ile Survivor'da bu hafta kim elendi? Adaya veda eden isim...

Geçtiğimiz gün Tv8 ekranlarında yayın hayatına devam etmekte olan Survivor'da eleme gecesi yaşandı. Ada konseyinde bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımı kritik dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adaylarını oylamaya sundu. Çekimleri Dominik'te gerçekleşen yarışma programında Merve Aydın ve Sergen potadaki isimler arasında yerini almıştı. Hal böyleyken "4 Mayıs SMS oy sıralaması ile Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti?" soruları bugün sabah saatleriyle beraber izleyenlerinin gündemindeki yerini aldı. Her hafta olduğu gibi Salı günü gerçekleşen eleme gecesinde sinirler gerildi. Peki, 4 Mayıs SMS oy sıralaması ile Dün akşam Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte yanıtı ve 17. Hafta elemesine dair merak edilenler…