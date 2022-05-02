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Haberler Yaşam Dün Survivor'da kim elendi? TV8 ile 1 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Kritik konseyde Acun Ilıcalı açıkladı!
Giriş Tarihi: 02.05.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 07:18

Dün Survivor'da kim elendi? TV8 ile 1 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Kritik konseyde Acun Ilıcalı açıkladı!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2022 All Star'ın son bölümü kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının zorlu parkurda ettiği mücadele sonrasında en başarılı performansı göstererek hedeflenen sayıya erişme başarısını gösteren takım dokunulmazlık ve ödül sahibi oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan bugünkü bölümde kazanan takımı ve eleme adayını öğrenmek isteyenler "Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" Şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. TV8 ile Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Dün Survivor’da kim elendi? TV8 ile 1 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Kritik konseyde Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor 2022 All Star yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarında mücadele eden yarışmacılar zorlu ve kritik dokunulmazlık oyununda kazanan taraf olmak için mücadele verdi. Kıran kırana geçen oyunun ardından en başarılım performansı gösteren takım dokunulmazlığı almaya hak kazandı. Kaybeden takım ise haftanın 3. Eleme adayını oylama sonrasında belirledi. İzleyiciler ise detayları merak edenler ise "Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor 2022 All Star yarışması son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;

Dün Survivor’da kim elendi? TV8 ile 1 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Kritik konseyde Acun Ilıcalı açıkladı!

Acun Ilıcalı yapımcılığında 1 Mayıs 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.

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Dün Survivor’da kim elendi? TV8 ile 1 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Kritik konseyde Acun Ilıcalı açıkladı!

Dokunulmazlık oyununda her bir sayının kritik öneme sahip olması nedeniyle ünlüler ve gönüllüler takımlarındaki yarışmacıların zorlu parkurda stresli anlar yaşadığı görüldü. Dokunulmazlık mücadelesi kadın ve erkek yarışmacılar arasında başladı.

Dün Survivor’da kim elendi? TV8 ile 1 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Kritik konseyde Acun Ilıcalı açıkladı!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda erkek ve kadın yarışmacılar arasında oynanan etaplarının 2-2'lik berabere biterek sona ermesiyle sıra en iyiler oyununa geldi. Bu oyunda da seçilen en başarılı isimler arasında oynana oyunda haftanın 3. Dokunulmazlığını kazanan takım belirlendi.

Dün Survivor’da kim elendi? TV8 ile 1 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Kritik konseyde Acun Ilıcalı açıkladı!

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik dokunulmazlık oyununda en iyiler mücadelesinde de aynı yüksek tempo etkisini sürdürdü. Bayrak yarışında Sude ve Atakan arasında oynanan atış karşılaşmasında başarılı olan Atakan oldu ve dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazandı.

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