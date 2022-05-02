Haberler Yaşam Dün Survivor'da kim elendi? TV8 ile 1 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Kritik konseyde Acun Ilıcalı açıkladı!

Giriş Tarihi: 02.05.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 07:18

Dün Survivor'da kim elendi? TV8 ile 1 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Kritik konseyde Acun Ilıcalı açıkladı!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2022 All Star'ın son bölümü kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının zorlu parkurda ettiği mücadele sonrasında en başarılı performansı göstererek hedeflenen sayıya erişme başarısını gösteren takım dokunulmazlık ve ödül sahibi oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan bugünkü bölümde kazanan takımı ve eleme adayını öğrenmek isteyenler "Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı?" Şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. TV8 ile Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.