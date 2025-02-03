Dünkü reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? İşte 2 Şubat Pazar reyting sıralaması ile dünün galibi…

Dün ekrana gelen diziler, filmler, futbol maçları ve çeşitli programları takip eden pek çok kişi, dünkü reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu sorularıyla araştırmalara başladı. Reyting sıralaması dizilerin ekrandaki akıbetini doğrudan belirlediği için izlenme oranları diziseverler tarafından merak ediliyor. İşte 2 Şubat Pazar reyting sıralaması ile dünün galibi…