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Haberler Yaşam Dünkü reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? İşte 2 Şubat Pazar reyting sıralaması ile dünün galibi…
Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:02

Dünkü reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? İşte 2 Şubat Pazar reyting sıralaması ile dünün galibi…

ATV'nin yeni dizisi Kardelenler dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat, Deha, Uzak Şehir gibi dizilerin de ekranda yer aldığı Pazar akşamının ardından, dünkü reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu sorusu merak konusu oldu. İşte 2 Şubat Pazar reyting sıralaması ile dünün galibi…

Dünkü reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? İşte 2 Şubat Pazar reyting sıralaması ile dünün galibi…

Dün ekrana gelen diziler, filmler, futbol maçları ve çeşitli programları takip eden pek çok kişi, dünkü reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu sorularıyla araştırmalara başladı. Reyting sıralaması dizilerin ekrandaki akıbetini doğrudan belirlediği için izlenme oranları diziseverler tarafından merak ediliyor. İşte 2 Şubat Pazar reyting sıralaması ile dünün galibi…

Dünkü reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? İşte 2 Şubat Pazar reyting sıralaması ile dünün galibi…

2 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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Dünkü reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? İşte 2 Şubat Pazar reyting sıralaması ile dünün galibi…
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Dünkü reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? İşte 2 Şubat Pazar reyting sıralaması ile dünün galibi…

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

26 Ocak'ta Total kategorisinde birinciliği TRT1'de yayınlanan Teşkilat kazandı. İkinci sırada TV8'in popüler yarışması Survivor, üçüncü sırada ise Show TV'nin dikkat çeken dizisi Deha yer aldı.

Dünkü reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? İşte 2 Şubat Pazar reyting sıralaması ile dünün galibi…

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB kategorisinde de zirve değişmedi. Birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Deha, üçüncü sırada ise Now TV'de ekrana gelen Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar yer aldı.

ABC REYTİNG SONUÇLARI

ABC kategorisinde de aynı isimler dikkat çekti: Teşkilat birinci sırada, Deha ikinci sırada, ve Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar üçüncü sırada yer aldı.

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