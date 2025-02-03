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Dünkü reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? İşte 2 Şubat Pazar reyting sıralaması ile dünün galibi…
Giriş Tarihi: 03.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
09:02
Dünkü reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu? İşte 2 Şubat Pazar reyting sıralaması ile dünün galibi…
ATV'nin yeni dizisi Kardelenler dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat, Deha, Uzak Şehir gibi dizilerin de ekranda yer aldığı Pazar akşamının ardından, dünkü reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu sorusu merak konusu oldu. İşte 2 Şubat Pazar reyting sıralaması ile dünün galibi…