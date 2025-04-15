Haberler
Yaşam
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 14 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
07:33
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 14 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği reyting sonuçları, 14 Nisan 2025 Pazartesi gününe ait sıralamalarla gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk gününde ekrana gelen iddialı yapımlar arasında Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star gibi dikkat çeken programlar yer aldı. Prime time kuşağında yaşanan rekabet, hangi yapımın zirvede yer aldığı sorusunu beraberinde getirdi. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi dizi veya yarışma birinci oldu?