DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 14 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

14 Nisan Pazartesi akşamı ekranlar yine birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Selahaddin Eyyubi, Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir ve TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star reyting yarışında öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Televizyon severler, yayınlanan bu yapımların ardından "Dünün reyting birincisi kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 14 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım total ve AB gruplarında zirveye yerleşti?