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Haberler Yaşam DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 14 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 07:33

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 14 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği reyting sonuçları, 14 Nisan 2025 Pazartesi gününe ait sıralamalarla gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk gününde ekrana gelen iddialı yapımlar arasında Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi ve Survivor All Star gibi dikkat çeken programlar yer aldı. Prime time kuşağında yaşanan rekabet, hangi yapımın zirvede yer aldığı sorusunu beraberinde getirdi. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi dizi veya yarışma birinci oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 14 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

14 Nisan Pazartesi akşamı ekranlar yine birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Selahaddin Eyyubi, Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir ve TV8'in fenomen yarışması Survivor All Star reyting yarışında öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Televizyon severler, yayınlanan bu yapımların ardından "Dünün reyting birincisi kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 14 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım total ve AB gruplarında zirveye yerleşti?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 14 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

14 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Nisan'a ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günlük sıralamanın belli olmasıyla birlikte total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sonuçlar netleşecek.

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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 14 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 14 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 14 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?