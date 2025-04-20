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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 19 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 07:57
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
07:57
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 19 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
Reyting sonuçları her gün düzenli olarak açıklanıyor. Birçok yapımın ekrana geldiği 19 Nisan 2025 Cumartesi gününe ait reyting verileri, TV izleyicileri tarafından merak edildi. Can Borcu, Gönül Dağı, O Ses Türkiye ve daha birçok yapım izleyicisiyle buluştu. Peki, hangi yapım birinci oldu? işte, dünün reyting sonuçları ve detaylar...