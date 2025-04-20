DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 19 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları yakından takip ediliyor. İzleyenlerin yakından takip ettiği birçok yapım ekrana gelirken, aynı zamanda reyting sıralamasıyla da merak ediliyor. Peki, hangi yapım birinci oldu, sonuçlar açıklandı mı? İşte, 19 Nisan 2025 Cumartesi reyting sonuçları...