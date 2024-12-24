Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 Aralık TOTAL ve AB sıralaması; Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 07:56

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 Aralık TOTAL ve AB sıralaması; Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...

23 Aralık 2024 tarihine ait reyting sonuçları gündemde. Dün akşam MasterChef Türkiye, Uzak Şehir ve Selahaddin Eyyubi gibi yapımlar ekranlarda izleyiciyle buluştu. Peki, reyting sıralamasına göre en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen programlar...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 Aralık TOTAL ve AB sıralaması; Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...

Dün akşamın reyting yarışında kazanan yapım merak edildi! 23 Aralık'ta ekranlara gelen popüler yapımlar arasında MasterChef Türkiye, Uzak Şehir ve Selahaddin Eyyubi dikkat çekti. Peki, Hangi program zirveye çıktı, hangi yapım kaçıncı sırada yer aldı? İşte total, AB ve ABC1 reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 Aralık TOTAL ve AB sıralaması; Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Aralık 2024 Pazartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 Aralık TOTAL ve AB sıralaması; Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 Aralık TOTAL ve AB sıralaması; Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 Aralık TOTAL ve AB sıralaması; Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...
SON DAKİKA