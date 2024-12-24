REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 Aralık TOTAL ve AB sıralaması; Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...

Dün akşamın reyting yarışında kazanan yapım merak edildi! 23 Aralık'ta ekranlara gelen popüler yapımlar arasında MasterChef Türkiye, Uzak Şehir ve Selahaddin Eyyubi dikkat çekti. Peki, Hangi program zirveye çıktı, hangi yapım kaçıncı sırada yer aldı? İşte total, AB ve ABC1 reyting sonuçları...