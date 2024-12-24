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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 Aralık TOTAL ve AB sıralaması; Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...
Giriş Tarihi: 24.12.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
07:56
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 Aralık TOTAL ve AB sıralaması; Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...
23 Aralık 2024 tarihine ait reyting sonuçları gündemde. Dün akşam MasterChef Türkiye, Uzak Şehir ve Selahaddin Eyyubi gibi yapımlar ekranlarda izleyiciyle buluştu. Peki, reyting sıralamasına göre en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen programlar...