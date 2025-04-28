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Haberler Yaşam DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 27 Nisan Total ve AB listelerinde hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler, Survivor...
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 07:11

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 27 Nisan Total ve AB listelerinde hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler, Survivor...

Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği 27 Nisan 2025 Pazar günü, ekranlar yine birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. Akşam saatlerinde yayınlanan Kardelenler, Teşkilat ve Survivor gibi yapımlar reyting savaşında kozlarını paylaştı. İzleyiciler bu programlar arasında hangisinin zirveye yerleştiğini öğrenmek için Total ve AB grubu reyting sıralamasına göz gezdiriyor. İşte, 27 Nisan 2025 reyting sonuçları

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 27 Nisan Total ve AB listelerinde hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler, Survivor...

Pazar akşamı televizyon ekranlarında heyecan dolu bir reyting yarışı yaşandı. Dünün reyting sonuçları sabahın erken saatlerinden itibaren izleyicilerin gündeminde yer aldı. Dizilerden yarışmalara kadar birçok yapımın performansı merak konusu olurken, takip ettikleri projelerin sıralamasını öğrenmek isteyen TV izleyicileri araştırmalarına hız verdi. Peki,dün akşam en çok kim izlendi? İşte 27 Nisan 2025 reyting sonuçları...

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 27 Nisan Total ve AB listelerinde hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler, Survivor...

27 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

27 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 27 Nisan Total ve AB listelerinde hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler, Survivor...

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 27 Nisan Total ve AB listelerinde hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler, Survivor...

AB REYTİNG SIRALAMASI

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 27 Nisan Total ve AB listelerinde hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler, Survivor...