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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 27 Nisan Total ve AB listelerinde hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler, Survivor...
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
07:11
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 27 Nisan Total ve AB listelerinde hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler, Survivor...
Televizyon izleyicilerinin yakından takip ettiği 27 Nisan 2025 Pazar günü, ekranlar yine birbirinden iddialı yapımlara ev sahipliği yaptı. Akşam saatlerinde yayınlanan Kardelenler, Teşkilat ve Survivor gibi yapımlar reyting savaşında kozlarını paylaştı. İzleyiciler bu programlar arasında hangisinin zirveye yerleştiğini öğrenmek için Total ve AB grubu reyting sıralamasına göz gezdiriyor. İşte, 27 Nisan 2025 reyting sonuçları