DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI | 27 Nisan Total ve AB listelerinde hangi yapım birinci oldu? Teşkilat, Kardelenler, Survivor...

Pazar akşamı televizyon ekranlarında heyecan dolu bir reyting yarışı yaşandı. Dünün reyting sonuçları sabahın erken saatlerinden itibaren izleyicilerin gündeminde yer aldı. Dizilerden yarışmalara kadar birçok yapımın performansı merak konusu olurken, takip ettikleri projelerin sıralamasını öğrenmek isteyen TV izleyicileri araştırmalarına hız verdi. Peki,dün akşam en çok kim izlendi? İşte 27 Nisan 2025 reyting sonuçları...