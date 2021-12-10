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Haberler Yaşam 9 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi dizi oldu? Dünün reyting sonuçları AB TOTAL sıralaması
Giriş Tarihi: 10.12.2021 08:25 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 08:58

9 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi dizi oldu? Dünün reyting sonuçları AB TOTAL sıralaması

Barbaroslar, Benim Hayatım, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız gibi birbirinden iddialı yapımlar reyting sonuçları için mücadele etti. Her hafta Perşembe günü izleyenlerini ekran başına kilitleyen dizi, film ve programların AB ve TOTAL sıralamasını merak edenler bu noktada "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi dizi oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 9 Aralık dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...

Dünün reyting sonuçları AB TOTAL sıralaması 10 Aralık 2021: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta reytinglerde Total'de 1.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" 2. sırada ATV'de izleyiciyle buluşan "Bir Zamanlar Çukurova", 3.sırada ATV'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı. Şimdilerde medya gündemini takip eden binlerce kişi "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi dizi oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Dünün reyting sonuçları sıralaması...

Dünün reyting sonuçları AB TOTAL sıralaması 10 Aralık 2021: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi dizi oldu?

Henüz dünün reyting sonuçları açıklanmadı.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Aziz
02:45 Üç Kuruş

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Misafir
23.30 Aşk Mantık İntikam
02.00 Kanunsuz Topraklar

STAR TV YAYIN AKIŞI


07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Annemizi Saklarken
18:30 Star Haber
20:00 Benim Hayatım
00:15 Annemizi Saklarken
02:40 Sabahın Sultanı Seda Sayan

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Dünün reyting sonuçları AB TOTAL sıralaması 10 Aralık 2021: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi dizi oldu?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23:45 Yargı
02:45 Gelinim Mutfakta

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Şampiyon
08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:00 Kıbrıs Zafere Doğru
13:00 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
00:15 Teşkilat
02:55 Gizemli Tarih ''Piri Reis''

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

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