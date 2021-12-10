9 Aralık 2021 reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi dizi oldu? Dünün reyting sonuçları AB TOTAL sıralaması

Barbaroslar, Benim Hayatım, Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız gibi birbirinden iddialı yapımlar reyting sonuçları için mücadele etti. Her hafta Perşembe günü izleyenlerini ekran başına kilitleyen dizi, film ve programların AB ve TOTAL sıralamasını merak edenler bu noktada "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi dizi oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 9 Aralık dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...