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Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 09:59

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile birinci kim oldu?

Dün akşam izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, Survivor, Can Borcu, tekrar bölümüyle Annem Ankara gibi yapımlar arasındaki rekabet takip ediliyor. AB ve Total sıralamada hangi programın en yüksek izlenme oranına sahip olduğu merak ediliyor. Bu noktada; dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu soruları yanıt arıyor. İşte 1 Şubat 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile birinci olan yapım.

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile birinci kim oldu?

Cumartesi akşamları ekrana gelen dizi ve programları takip edenler, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu gibi sorularla dünkü rekabeti takip ediyor. İzlenme oranları dizilerin akıbetini doğrudan etkilediği için diziseverler bu haftaki durumu merak ediyor. İşte 1 Şubat 2025 Cumartesi reyting sıralaması.

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile birinci kim oldu?

1 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile birinci kim oldu?
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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile birinci kim oldu?
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile birinci kim oldu?

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? (26 Ocak 2025)

Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı" yer aldı. Total'de 2. sırada tv8'de ekranlara gelen "Survivor" yer aldı. Total 3. sırada ise "Gönül Dağı" özet bölümü yer aldı. AB'de 1. sırada "Gönül Dağı" yer aldı. ABC'de 1. sırada "Gönül Dağı" yer aldı.

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