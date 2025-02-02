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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 02.02.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
09:59
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile birinci kim oldu?
Dün akşam izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, Survivor, Can Borcu, tekrar bölümüyle Annem Ankara gibi yapımlar arasındaki rekabet takip ediliyor. AB ve Total sıralamada hangi programın en yüksek izlenme oranına sahip olduğu merak ediliyor. Bu noktada; dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu soruları yanıt arıyor. İşte 1 Şubat 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile birinci olan yapım.