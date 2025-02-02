Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Şubat 2025 Cumartesi reyting sıralaması ile birinci kim oldu?

Cumartesi akşamları ekrana gelen dizi ve programları takip edenler, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim oldu gibi sorularla dünkü rekabeti takip ediyor. İzlenme oranları dizilerin akıbetini doğrudan etkilediği için diziseverler bu haftaki durumu merak ediyor. İşte 1 Şubat 2025 Cumartesi reyting sıralaması.