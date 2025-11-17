Haberler
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Kasım 2025 Pazar reyting sıralaması ile dünkü birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 17.11.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 07:02
Dün akşam ekranlarda izleyiciyle buluşan Çarpıntı, Teşkilat, Bereketli Topraklar gibi diziler ve Kim Milyoner Olmak İster, Masterchef gibi yarışma programları birbiriyle yarıştı. Bu yapımları takip eden ve yarışı kimin kazandığını merak eden izleyiciler dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Kasım 2025 Pazar reyting sıralaması ile dün birinci olan yapım.