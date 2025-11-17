Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Kasım 2025 Pazar reyting sıralaması ile dünkü birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 17.11.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 07:02

Dün akşam ekranlarda izleyiciyle buluşan Çarpıntı, Teşkilat, Bereketli Topraklar gibi diziler ve Kim Milyoner Olmak İster, Masterchef gibi yarışma programları birbiriyle yarıştı. Bu yapımları takip eden ve yarışı kimin kazandığını merak eden izleyiciler dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Kasım 2025 Pazar reyting sıralaması ile dün birinci olan yapım.

Diziseverlerin yakından takip ettiği 16 Kasım 2025 Pazar gününe ait reyting sonuçları merak konusu oldu. Pazar akşamının iddialı dizileri ve sevilen yarışma programları izlenme oranlarıyla gündeme geliyor. TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye hangi yapımın yerleştiği merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, gecenin birincisi kim oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünkü sıralama henüz belli olmadı. Liste netleştiği zaman detaylar haberimize eklenecek.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

TOTAL

Total grubunda günün birincisi Teşkilat olurken, Sahtekarlar ikinci sırada yer aldı, Teşkilat dizisinin özeti ise 3. sırada yer aldı.

AB

AB grubunda Teşkilat liderliğini sürdürdü, Sahtekarlar ikinci sırada,Masterchef Türkiye ise ilk üçte yer aldı.

ABC

ABC1 grubunda da Teşkilat birinci sırada yer alırken Sahtekarlar ikinci, Masterchef Türkiye üçüncü oldu.