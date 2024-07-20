Dünün reyting sonuçları açıklandı! İşte 19 Temmuz Cuma reyting sonuçları birincisi olan ve en çok izlenen yapım

Televizyondaki reyting rekabetini günlük olarak takip eden izleyiciler dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. AB ve total reyting sıralaması ile dünün birincisi araştırılıyor. İşte 19 Temmuz Cuma reyting sonuçları birincisi olan ve en çok izlenen yapım…