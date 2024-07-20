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Dünün reyting sonuçları açıklandı! İşte 19 Temmuz Cuma reyting sonuçları birincisi olan ve en çok izlenen yapım
Giriş Tarihi: 20.07.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
11:28
Dünün reyting sonuçları açıklandı! İşte 19 Temmuz Cuma reyting sonuçları birincisi olan ve en çok izlenen yapım
Dünün reyting sonuçları, dün akşam ekrana gelen yapımları takip edenler tarafından inceleniyor. Cuma akşamı ekrana gelen yarışma programlarının ve filmlerin izlenme oranları dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla mercek altına alınıyor. İşte 19 Temmuz Cuma reyting sonuçları birincisi olan ve en çok izlenen yapım.