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Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları açıklandı! İşte 19 Temmuz Cuma reyting sonuçları birincisi olan ve en çok izlenen yapım
Giriş Tarihi: 20.07.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 11:28

Dünün reyting sonuçları açıklandı! İşte 19 Temmuz Cuma reyting sonuçları birincisi olan ve en çok izlenen yapım

Dünün reyting sonuçları, dün akşam ekrana gelen yapımları takip edenler tarafından inceleniyor. Cuma akşamı ekrana gelen yarışma programlarının ve filmlerin izlenme oranları dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla mercek altına alınıyor. İşte 19 Temmuz Cuma reyting sonuçları birincisi olan ve en çok izlenen yapım.

Dünün reyting sonuçları açıklandı! İşte 19 Temmuz Cuma reyting sonuçları birincisi olan ve en çok izlenen yapım

Televizyondaki reyting rekabetini günlük olarak takip eden izleyiciler dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. AB ve total reyting sıralaması ile dünün birincisi araştırılıyor. İşte 19 Temmuz Cuma reyting sonuçları birincisi olan ve en çok izlenen yapım…

Dünün reyting sonuçları açıklandı! İşte 19 Temmuz Cuma reyting sonuçları birincisi olan ve en çok izlenen yapım

19 TEMMUZ 2024 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları açıklandı.

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Dünün reyting sonuçları açıklandı! İşte 19 Temmuz Cuma reyting sonuçları birincisi olan ve en çok izlenen yapım

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada Now TV'de ekrana gelen Türk filmi "Gurbetçi Şaban", 3.sırada "Now Ana Haber" yer aldı.

Dünün reyting sonuçları açıklandı! İşte 19 Temmuz Cuma reyting sonuçları birincisi olan ve en çok izlenen yapım

AB'de 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Masterchef Türkiye"nin özeti, 3.sırada "Now Ana Haber" yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Now Ana Haber", 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Demir Maske" yer aldı.

Dünün reyting sonuçları açıklandı! İşte 19 Temmuz Cuma reyting sonuçları birincisi olan ve en çok izlenen yapım

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1. sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada Kanal D'de ekrana gelen yabancı sinema "Hızlı ve Öfkeli 9", 3. sırada "Now Ana Haber" yer aldı. AB'de 1. sırada "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Hızlı ve Öfkeli 9", 3. sırada "Now Ana Haber" yer aldı.

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