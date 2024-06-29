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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım…
Giriş Tarihi: 29.06.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
10:15
Dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım televizyon izleyicileri tarafından merakla inceleniyor. Dizilerin yaz tatili sebebiyle sezon finali vermesi ve EURO 2024 grup maçlarının başlaması dolayısıyla son haftalarda sıralamaya giren yapımlar değişti. Ancak vatandaşlar dün yayınlanan yapımlardan hangisinin birinci olduğunu araştırmaya devam ediyor. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Haziran Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım…