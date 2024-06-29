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Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım…
Giriş Tarihi: 29.06.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 10:15

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım…

Dünün reyting sonuçları birincisi olan yapım televizyon izleyicileri tarafından merakla inceleniyor. Dizilerin yaz tatili sebebiyle sezon finali vermesi ve EURO 2024 grup maçlarının başlaması dolayısıyla son haftalarda sıralamaya giren yapımlar değişti. Ancak vatandaşlar dün yayınlanan yapımlardan hangisinin birinci olduğunu araştırmaya devam ediyor. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Haziran Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım…

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım…

Reyting sonuçları sıralaması ile birinci olan yapım ve dizilerin izlenme oranları yakından takip ediliyor. Filmler, maçlar, yarışma programları ve dizilerin ekranda verdiği mücadele dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla ele alınıyor. İşte 28 Haziran Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım…

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım…

28 HAZİRAN 2024 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

28 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecek.

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım…

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Hollanda-Fransa UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Polonya-Avusturya UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de 1.sırada "Hollanda-Fransa UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2.sırada "Polonya-Avusturya UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 3.sırada TRT1'de ekrana gelen "Euro 2024 Kupa Saati" yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada "Hollanda-Fransa UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2.sırada "Polonya-Avusturya UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 3.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye" yer aldı.

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım…
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