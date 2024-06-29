Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Haziran Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım…

Reyting sonuçları sıralaması ile birinci olan yapım ve dizilerin izlenme oranları yakından takip ediliyor. Filmler, maçlar, yarışma programları ve dizilerin ekranda verdiği mücadele dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla ele alınıyor. İşte 28 Haziran Cuma reyting sıralaması ile birinci olan yapım…