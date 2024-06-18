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Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, dünkü sıralamanın birincisi kim oldu? İşte 17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları listesi
Giriş Tarihi: 18.06.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 07:09

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, dünkü sıralamanın birincisi kim oldu? İşte 17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları listesi

Dün ekrana gelen yapımları izleyen diziseverler, reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla yapımların mücadelesini takip ediyor. Dünkü sıralamanın birincisi olan dizi, program veya yapımın hangisi olduğu merak konusu oluyor. Yapımların akıbetini belirleyen sıralamaya dair detaylar her gün saat 10:30'da açıklanıyor. İşte 17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları listesi…

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, dünkü sıralamanın birincisi kim oldu? İşte 17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları listesi

Ekranlarda dizi ve programların reyting mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Kimi yapım yaz dolayısıyla sezon finaline girerken bazı kanalların yayın akışında bayram dolayısıyla değişiklikler yaşandı. Hal böyle olunca hangi yapımın ne kadar izlenme oranına sahip olduğu merak ediliyor. Bu kapsamda Reyting sonuçları açıklandı mı, dünkü sıralamanın birincisi kim oldu soruları yanıt arıyor. İşte 17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları listesi.

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, dünkü sıralamanın birincisi kim oldu? İşte 17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları listesi

17 HAZİRAN PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Liste belli olduğunda detaylar haberimize eklenecek.

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, dünkü sıralamanın birincisi kim oldu? İşte 17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları listesi

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
Dün akşam TRT1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kanal D'de Yalan,TV8'de Survivor, ekrana geldi.
10 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB
AB'de birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

ABC
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Müge Anlı, üçüncü sırada Kudüs Fatihi yer aldı.

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, dünkü sıralamanın birincisi kim oldu? İşte 17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları listesi
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