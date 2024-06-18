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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, dünkü sıralamanın birincisi kim oldu? İşte 17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları listesi
Giriş Tarihi: 18.06.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
07:09
Dün ekrana gelen yapımları izleyen diziseverler, reyting sonuçları açıklandı mı sorusuyla yapımların mücadelesini takip ediyor. Dünkü sıralamanın birincisi olan dizi, program veya yapımın hangisi olduğu merak konusu oluyor. Yapımların akıbetini belirleyen sıralamaya dair detaylar her gün saat 10:30'da açıklanıyor. İşte 17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları listesi…