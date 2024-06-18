Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, dünkü sıralamanın birincisi kim oldu? İşte 17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları listesi

Ekranlarda dizi ve programların reyting mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Kimi yapım yaz dolayısıyla sezon finaline girerken bazı kanalların yayın akışında bayram dolayısıyla değişiklikler yaşandı. Hal böyle olunca hangi yapımın ne kadar izlenme oranına sahip olduğu merak ediliyor. Bu kapsamda Reyting sonuçları açıklandı mı, dünkü sıralamanın birincisi kim oldu soruları yanıt arıyor. İşte 17 Haziran Pazartesi reyting sonuçları listesi.