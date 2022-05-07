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Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 06 Mayıs 2022 dünün reyting sıralaması: Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 07.05.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 08:53

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 06 Mayıs 2022 dünün reyting sıralaması: Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

6 Mayıs 2022 reyting sonuçları merak edilmekte. Bayram tatilinin bitmesinden sonra diziler tekrardan kendi saati ve kendi günlerinde yayınlanmaya başladı. Dün yayınlanan diziler arasında Arka Sokaklar, Aziz, Yalnız Kurt, Kasaba Doktoru gibi yapımlar yer almakta. İzleyiciler de Cuma günü reyting sonuçları açıklandı mı sorusunu yöneltiyor. Bir dizinin başarılı olup olmadığını gösteren en önemli istatistiklerin başında reytingin geldiğini söylemek gerekiyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte detaylar…

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 06 Mayıs 2022 dünün reyting sıralaması: Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

Reyting sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Bayramın bitmesiyle dizilerin reyting yarışı tekrardan başlamış durumda. Reyting sonuçlarına bakılarak dizilerin tutup tutmadığı anlaşılıyor. Böylece reyting sıralamaların önemi bir hayli fazla olduğu belli oluyor. Vatandaşlar da reyting sonuçları açıklandı mı sorusunu yöneltiyor. Peki, dünün reyting sonuçları nasıl? İşte detaylar…

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 06 Mayıs 2022 dünün reyting sıralaması: Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Total, AB ve ABC 1'de reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında sıralamayı burada paylaşacağız.

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Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 06 Mayıs 2022 dünün reyting sıralaması: Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI

29 Nisan 2022 sıralamaları şu şekilde:

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 06 Mayıs 2022 dünün reyting sıralaması: Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

TOTAL:

1 – Survivor All Star

2 – Arka Sokaklar

3 – Yalnız Kurt

4 – Kasaba Doktoru

5 – Era Erol'da

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 06 Mayıs 2022 dünün reyting sıralaması: Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

AB:

1 – Survivor All Star

2 – Kasaba Doktoru

3 – Yalnız Kurt

4 – Kasaba Doktoru (ÖZET)

5 – Aziz

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