Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 06 Mayıs 2022 dünün reyting sıralaması: Yalnız Kurt, Survivor All Star, Arka Sokaklar kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 07.05.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 08:53

6 Mayıs 2022 reyting sonuçları merak edilmekte. Bayram tatilinin bitmesinden sonra diziler tekrardan kendi saati ve kendi günlerinde yayınlanmaya başladı. Dün yayınlanan diziler arasında Arka Sokaklar, Aziz, Yalnız Kurt, Kasaba Doktoru gibi yapımlar yer almakta. İzleyiciler de Cuma günü reyting sonuçları açıklandı mı sorusunu yöneltiyor. Bir dizinin başarılı olup olmadığını gösteren en önemli istatistiklerin başında reytingin geldiğini söylemek gerekiyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte detaylar…