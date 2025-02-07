Haberler
Yaşam
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 6 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Başka Bir Gün, İnci Taneleri...
Giriş Tarihi: 07.02.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
07:12
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 6 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Başka Bir Gün, İnci Taneleri...
6 Şubat 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında farklı dizi ve programlar izleyicilerle buluştu. Akşam kuşağında ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de "İnci Taneleri", Show Tv'de "Siyah Kalp" TV'8'de Survivor gibi yapımlar ekranlarda yer aldı. İzleyiciler, favori yapımlarının performansını ve izlenme oranlarını merakla beklerken, reyting sonuçları yoğun bir şekilde takip ediliyor. Peki, 6 Şubat Perşembe günü reyting sıralamasında hangi yapım en çok izlendi?