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Giriş Tarihi: 07.02.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 07:12

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 6 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Başka Bir Gün, İnci Taneleri...

6 Şubat 2025 Perşembe günü televizyon ekranlarında farklı dizi ve programlar izleyicilerle buluştu. Akşam kuşağında ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de "İnci Taneleri", Show Tv'de "Siyah Kalp" TV'8'de Survivor gibi yapımlar ekranlarda yer aldı. İzleyiciler, favori yapımlarının performansını ve izlenme oranlarını merakla beklerken, reyting sonuçları yoğun bir şekilde takip ediliyor. Peki, 6 Şubat Perşembe günü reyting sıralamasında hangi yapım en çok izlendi?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 6 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Başka Bir Gün, İnci Taneleri...

6 Şubat 2025 Perşembe akşamına ait reyting verileri, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki izlenme oranlarıyla dikkatle inceleniyor. Dün akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve programlar seyircilerle buluşurken, her kategorideki izlenme sıralamalarıyla dizi severler tarafından takip ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, en çok izlenen yapım hangisi?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 6 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Başka Bir Gün, İnci Taneleri...

6 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATV'de Başka Bir Gün, Kanal D'de "İnci Taneleri", Show Tv'de "Siyah Kalp" TV'8'de Survivor gibi yapımlar ekranlarda yer aldı. Sonuçlar henüz belli olmadı. Geçen haftanın sonnuçları şöyleydi:

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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 6 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Başka Bir Gün, İnci Taneleri...

Total kategorisinde TRT1'de yayınlanan Ajax-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması, zirvenin sahibi oldu. İkinci sırada ekrana gelen Hudutsuz Sevda, üçüncü sırada ise ATV'de yayınlanan Esra Erol'da yer aldı.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 6 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Başka Bir Gün, İnci Taneleri...

AB kategorisinde ise yine TRT1'in Ajax-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması birinci sırada yer aldı. İkinci sırayı Kanal D'in İnci Taneleri, üçüncü sırayı ise TRT Spor'un Midtjylland-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması aldı.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 6 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Başka Bir Gün, İnci Taneleri...

ABC kategorisinde de lider yine Ajax-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması oldu. İkinci sırada İnci Taneleri, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

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