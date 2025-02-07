DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR! 6 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Başka Bir Gün, İnci Taneleri...

6 Şubat 2025 Perşembe akşamına ait reyting verileri, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki izlenme oranlarıyla dikkatle inceleniyor. Dün akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve programlar seyircilerle buluşurken, her kategorideki izlenme sıralamalarıyla dizi severler tarafından takip ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, en çok izlenen yapım hangisi?