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Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 13 Mart 2025 Perşembe reyting sonuçları sıralaması ile dünün birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:35 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 07:37

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 13 Mart 2025 Perşembe reyting sonuçları sıralaması ile dünün birincisi kim oldu?

Dün akşam ekrana gelen yapımları yakından takip eden diziseverler dünün reyting sonuçları belli oldu mu sorgulamasıyla araştırma yapıyor. Başka Bir Gün, İnci Taneleri, Siyah Kalp gibi yapımların mücadelesinde kimin galip geldiği merak ediliyor. İşte 13 Mart 2025 Perşembe reyting sonuçları sıralaması ile dünün birincisi kim oldu sorusunun yanıtı.

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 13 Mart 2025 Perşembe reyting sonuçları sıralaması ile dünün birincisi kim oldu?

Perşembe akşamını ekran karşısında geçiren ve dizilerin akıbetini merak eden pek çok kişi 13 Mart 2025 Perşembe reyting sonuçları sıralaması ile dünün birincisi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Yapımların ekran ömrü üzerinde reytingler belirleyici rol oynadığından diziseverler takip ettikleri yapımların izlenme oranlarını yakından inceliyor. Peki, Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar.

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 13 Mart 2025 Perşembe reyting sonuçları sıralaması ile dünün birincisi kim oldu?

13 MART 2025 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

13 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 13 Mart 2025 Perşembe reyting sonuçları sıralaması ile dünün birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? (6 MART)

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

2 Esra Erol'da ATV

3 Hudutsuz Sevda NOW

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması TRT 1

2 İnci Taneleri KANAL D

3 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

ABC REYTİNG SONUÇLARI

1 "Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması", bir kez daha birinciliği kaptı.

2 "İnci Taneleri" ikinci sırada kendine yer buldu.

3 Atv'nin sevilen programı "Esra Erol'da" üçüncü sırayı aldı.

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 13 Mart 2025 Perşembe reyting sonuçları sıralaması ile dünün birincisi kim oldu?