Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? 13 Mart 2025 Perşembe reyting sonuçları sıralaması ile dünün birincisi kim oldu?

Perşembe akşamını ekran karşısında geçiren ve dizilerin akıbetini merak eden pek çok kişi 13 Mart 2025 Perşembe reyting sonuçları sıralaması ile dünün birincisi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Yapımların ekran ömrü üzerinde reytingler belirleyici rol oynadığından diziseverler takip ettikleri yapımların izlenme oranlarını yakından inceliyor. Peki, Dünün reyting sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar.