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Haberler Yaşam Dünün reyting sonuçları belli oldu mu, birinci sırada kim var? 17 Nisan 2022 Total, AB, ABC1 reyting liderleri!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:08

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu, birinci sırada kim var? 17 Nisan 2022 Total, AB, ABC1 reyting liderleri!

Reyting sıralaması her gün izleyiciler tarafından takip edilen ve üzerine konuşulan konulardan biridir. 17 Nisan 2022 reyting sonuçları da aynı şekilde merak edilmektedir. Dizi ve programlar, TOTAL, ABC1 ve AB'de ilk sıraya çıkmak için oldukça çaba göstermektedir. Birbirinden kaliteli yapımlar her gün birinciliği almaya çalışmaktadır. Reyting sonuçları, bir dizinin devam etmesi için elzem istatistiklerin en başında gelir. Peki, 17 Nisan 2022 reyting sonuçları nasıl, reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Dünün reyting sıralaması nasıl? İşte pazar gününün reyting sonuçları…

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu, birinci sırada kim var? 17 Nisan 2022 Total, AB, ABC1 reyting liderleri!

Yaz dönemi dizilerinin yayına girmesine az bir süre kalmışken uzun süredir yayında olan dizilerin hangisinin gelecek TV sezonuna kalıp kalmayacağı merak konusudur. Dizilerin bir sezon daha hayatta kalması için reyting sonuçlarının iyi olması en önemli konudur. Survivor All Star, Adı Sevgi, Teşkilat ve Yargı birinci olmak için pazar akşamı birbirleriyle yarıştı. Peki, TOTAL, ABC1 ve AB'de birinci kim oldu?

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu, birinci sırada kim var? 17 Nisan 2022 Total, AB, ABC1 reyting liderleri!

17 NİSAN 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Pazar gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haber güncellenecektir. Geçtiğimiz haftanın birincileriyse TOTAL, AB ve ABC1 için sırasıyla Survivor All Star, Yargı ve yine Yargı oldu.

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Dünün reyting sonuçları belli oldu mu, birinci sırada kim var? 17 Nisan 2022 Total, AB, ABC1 reyting liderleri!

9 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

1- Survivor All Star

2- Yargı

3- Teşkilat

4- Teşkilat (özet)

5- Yargı (özet)

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu, birinci sırada kim var? 17 Nisan 2022 Total, AB, ABC1 reyting liderleri!

AB

1- Yargı

2- Teşkilat

3- Survivor All Star

4- Yargı (özet)

5- teşkilat (özet)

ABC1

1- Yargı

2- Survivor All Star

3- Teşkilat

4- Yargı (özet)

5- Teşkilat (özet)

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu, birinci sırada kim var? 17 Nisan 2022 Total, AB, ABC1 reyting liderleri!

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