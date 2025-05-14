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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 Mayıs 2025 hangi yapım reyting birincisi oldu?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 10:21

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 Mayıs 2025 hangi yapım reyting birincisi oldu?

Dünün reyting sonuçları araştırılıyor. Birçok dizi, film ve yarışmanın ekrana geldiği yayın akışında en çok tercih edilen yapım reyting sırlamasında zirveye yerleşiyor. Atv'de Bir Gece Masalı, Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed Fetihler Sultanı, Star TV'de Kral Kaybederse ve TV8'de Survivor ekrana geldi. Peki, 13 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 Mayıs 2025 hangi yapım reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları sorgulanıyor. Her gün düzenli olarak açıklanan sonuçlar ile birlikte hangi yapım en çok tercih edilmiş netleşiyor. Dizi, film ve yarışmaların ekrana geldiği günde hangi yapım en çok izlendi merak edildi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 13 Mayıs 2025 Total, AB, ABC1 sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 Mayıs 2025 hangi yapım reyting birincisi oldu?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU!

13 Mayıs 2025 Salı gününün reyting sonuçları belli oldu.

İşte, dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 Mayıs 2025 hangi yapım reyting birincisi oldu?

13 MAYIS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

Kral Kaybederse - Star TV

Bahar - Show TV

Mehmed Fetihler Sultanı - TRT 1

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 Mayıs 2025 hangi yapım reyting birincisi oldu?

13 MAYIS 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Kral Kaybederse - Star TV

Esra Erol'da - ATV

Bahar - Show TV

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 Mayıs 2025 hangi yapım reyting birincisi oldu?