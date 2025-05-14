REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 Mayıs 2025 hangi yapım reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları sorgulanıyor. Her gün düzenli olarak açıklanan sonuçlar ile birlikte hangi yapım en çok tercih edilmiş netleşiyor. Dizi, film ve yarışmaların ekrana geldiği günde hangi yapım en çok izlendi merak edildi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 13 Mayıs 2025 Total, AB, ABC1 sonuçları...