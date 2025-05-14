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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 Mayıs 2025 hangi yapım reyting birincisi oldu?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
10:21
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 Mayıs 2025 hangi yapım reyting birincisi oldu?
Dünün reyting sonuçları araştırılıyor. Birçok dizi, film ve yarışmanın ekrana geldiği yayın akışında en çok tercih edilen yapım reyting sırlamasında zirveye yerleşiyor. Atv'de Bir Gece Masalı, Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed Fetihler Sultanı, Star TV'de Kral Kaybederse ve TV8'de Survivor ekrana geldi. Peki, 13 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...