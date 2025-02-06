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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 5 Şubat 2025👉 Kuruluş Osman, Sandık kokusu, Annem Ankara...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:12 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:12

Reyting sonuçları 5 Şubat 2025👉 Kuruluş Osman, Sandık kokusu, Annem Ankara...

Televizyon izleyicileri tarafından yakından takip edilen reyting sonuçları merak ediliyor. 5 Şubat 2025 tarihinde ekrana gelen Kuruluş Osman, Annem Ankara, Sandık Kokusu ve Sahipsizler dizileri, izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde hangi yapımın zirvede yer aldığı ise araştırılan konular arasında. İşte dünün reyting sonuçlarına dair detaylar...

Reyting sonuçları 5 Şubat 2025👉 Kuruluş Osman, Sandık kokusu, Annem Ankara...

5 Şubat reyting sonuçları, dizi ve program takipçileri tarafından sorgulanıyor. Dün akşam Kuruluş Osman, Annem Ankara, Sandık Kokusu ve Sahipsizler gibi yapımlar ekranlara gelirken, izleyiciler hangi dizinin daha çok izlendiğini öğrenmek istiyor. İşte, Total, AB ve 20+ABC1 sıralamalarında öne çıkan yapımlar...

Reyting sonuçları 5 Şubat 2025👉 Kuruluş Osman, Sandık kokusu, Annem Ankara...

5 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kuruluş Osman, Annem Ankara, Sandık Kokusu ve Sahipsizler gibi yapımların ekrana geldiği gecede henüz reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Reyting sonuçları 5 Şubat 2025👉 Kuruluş Osman, Sandık kokusu, Annem Ankara...
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Reyting sonuçları 5 Şubat 2025👉 Kuruluş Osman, Sandık kokusu, Annem Ankara...
Reyting sonuçları 5 Şubat 2025👉 Kuruluş Osman, Sandık kokusu, Annem Ankara...
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