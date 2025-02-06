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Reyting sonuçları 5 Şubat 2025👉 Kuruluş Osman, Sandık kokusu, Annem Ankara...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
08:12
Reyting sonuçları 5 Şubat 2025👉 Kuruluş Osman, Sandık kokusu, Annem Ankara...
Televizyon izleyicileri tarafından yakından takip edilen reyting sonuçları merak ediliyor. 5 Şubat 2025 tarihinde ekrana gelen Kuruluş Osman, Annem Ankara, Sandık Kokusu ve Sahipsizler dizileri, izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde hangi yapımın zirvede yer aldığı ise araştırılan konular arasında. İşte dünün reyting sonuçlarına dair detaylar...