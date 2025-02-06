Reyting sonuçları 5 Şubat 2025👉 Kuruluş Osman, Sandık kokusu, Annem Ankara...

5 Şubat reyting sonuçları, dizi ve program takipçileri tarafından sorgulanıyor. Dün akşam Kuruluş Osman, Annem Ankara, Sandık Kokusu ve Sahipsizler gibi yapımlar ekranlara gelirken, izleyiciler hangi dizinin daha çok izlendiğini öğrenmek istiyor. İşte, Total, AB ve 20+ABC1 sıralamalarında öne çıkan yapımlar...