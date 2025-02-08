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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI sorgulanıyor! 7 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Zembilli, Yalı Çapkını...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
09:23
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI sorgulanıyor! 7 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Zembilli, Yalı Çapkını...
7 Şubat 2025 Cuma günü, televizyon ekranlarında farklı dizi ve programlar izleyicilere sunuldu. Akşam saatlerinde ATV'de "Zembilli", Star TV'de "Yalı Çapkını", TRT1'de "Bir Zamanlar İstanbul" ve TV8'de "Survivor" gibi yapımlar yer aldı. İzleyiciler, hangi programın öne çıktığını ve reytinglerde hangi yapımın birinci olduğunu merakla bekliyor. Peki, 7 Şubat 2025 Cuma günü, zirveye hangi yapım yerleşti? İşte reyting sonuçları...