DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI sorgulanıyor! 7 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Zembilli, Yalı Çapkını...

7 Şubat 2025 Cuma günü televizyon yayınları, TOTAL, AB ve ABC izleyici gruplarındaki izlenme oranlarıyla yakından incelendi. Akşam saatlerinde ekrana gelen diziler, yarışmalar ve diğer programlar seyircilerle buluştu. Dizi tutkunları, her kategorideki reyting sıralamalarını büyük bir merakla takip etti. Peki, 7 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede?