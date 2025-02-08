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Haberler Yaşam DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI sorgulanıyor! 7 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Zembilli, Yalı Çapkını...
Giriş Tarihi: 08.02.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:23

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI sorgulanıyor! 7 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Zembilli, Yalı Çapkını...

7 Şubat 2025 Cuma günü, televizyon ekranlarında farklı dizi ve programlar izleyicilere sunuldu. Akşam saatlerinde ATV'de "Zembilli", Star TV'de "Yalı Çapkını", TRT1'de "Bir Zamanlar İstanbul" ve TV8'de "Survivor" gibi yapımlar yer aldı. İzleyiciler, hangi programın öne çıktığını ve reytinglerde hangi yapımın birinci olduğunu merakla bekliyor. Peki, 7 Şubat 2025 Cuma günü, zirveye hangi yapım yerleşti? İşte reyting sonuçları...

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI sorgulanıyor! 7 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Zembilli, Yalı Çapkını...

7 Şubat 2025 Cuma günü televizyon yayınları, TOTAL, AB ve ABC izleyici gruplarındaki izlenme oranlarıyla yakından incelendi. Akşam saatlerinde ekrana gelen diziler, yarışmalar ve diğer programlar seyircilerle buluştu. Dizi tutkunları, her kategorideki reyting sıralamalarını büyük bir merakla takip etti. Peki, 7 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirvede?

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI sorgulanıyor! 7 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Zembilli, Yalı Çapkını...

7 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATV'de "Zembilli", Star TV'de "Yalı Çapkını", TRT1'de "Bir Zamanlar İstanbul" ve TV8'de "Survivor" gibi yapımlar yer aldı. Sonuçlar henüz belli olmadı. Geçen haftanın reytingleri ise şöyleydi:

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DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI sorgulanıyor! 7 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Zembilli, Yalı Çapkını...

TOTAL

Total Grubu: "Kızılcık Şerbeti" birinci olurken, ATV'nin sevilen programı "Esra Erol'da" ikinci, "Arka Sokaklar" ise üçüncü sırada yer aldı.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI sorgulanıyor! 7 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Zembilli, Yalı Çapkını...

AB

AB Grubu: "Kızılcık Şerbeti" birinci olurken dizinin özeti ikinci sırada, ATV'nin sevilen programı "Müge Anlı İle Tatlı Sert" ise üçüncü oldu.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI sorgulanıyor! 7 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Zembilli, Yalı Çapkını...

ABC

ABC Grubu: "Kızılcık Şerbeti" lider olurken özeti ikinci sırayı alırken, ATV'nin sevilen programı "Esra Erol'da" üçüncü sırada yer ald

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