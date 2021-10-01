HaberlerYaşamDünya basınına manşet olan 'Kendini arayan adam' A Haber'e konuştu! "O sensen biz kimi arıyoruz"
Giriş Tarihi: 01.10.2021 22:06Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 22:13
Dünya basınına manşet olan 'Kendini arayan adam' A Haber'e konuştu! "O sensen biz kimi arıyoruz"
Bursa'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşlarından ayrıldıktan sonra haber alınamayan, ormanda karşılaştığı, kendisini arayan ekiple arama çalışmasına katılan Beyhan Mutlu (51), o ilginç günü A Haber'e anlattı. İşte detaylar.