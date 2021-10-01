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Giriş Tarihi: 01.10.2021 22:06 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 22:13

Dünya basınına manşet olan 'Kendini arayan adam' A Haber'e konuştu! "O sensen biz kimi arıyoruz"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşlarından ayrıldıktan sonra haber alınamayan, ormanda karşılaştığı, kendisini arayan ekiple arama çalışmasına katılan Beyhan Mutlu (51), o ilginç günü A Haber'e anlattı. İşte detaylar.

Dünya basınına manşet olan ’Kendini arayan adam’ A Haber’e konuştu! O sensen biz kimi arıyoruz

İnegöl ilçesinde 28 Eylül gecesi arkadaşlarıyla ormanda alkol alan Beyhan Mutlu, evine gitmek için ayrıldı. Bir süre sonra mahalleye dönen arkadaşları Beyhan Mutlu'nun eşiyle karşılaştı.

Dünya basınına manşet olan ’Kendini arayan adam’ A Haber’e konuştu! O sensen biz kimi arıyoruz

Eşi, Beyhan Mutlu'dan haber alamadığını, telefonuna da ulaşamadığını söyledi. Beyhan Mutlu'nun, ormanda kaybolduğunu düşünen arkadaşları, jandarmaya haber verdi.

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Dünya basınına manşet olan ’Kendini arayan adam’ A Haber’e konuştu! O sensen biz kimi arıyoruz

İhbar üzerine jandarmanın yanı sıra UMKE ve İNDAK ekipleri ormanda arama çalışması başlattı.

Dünya basınına manşet olan ’Kendini arayan adam’ A Haber’e konuştu! O sensen biz kimi arıyoruz

Bölgede karşılaştığı arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmalara katılan Beyhan Mutlu, bir süre sonra "Beyhan Mutlu" diyerek bağıran arama kurtarma ekibine "Buradayım" diyerek cevap verince gerçek ortaya çıktı.

Dünya basınına manşet olan ’Kendini arayan adam’ A Haber’e konuştu! O sensen biz kimi arıyoruz

O GÜNÜ A HABER'E ANLATTI

Fıkralara konu olacak olay, bir gün sonra dünya basınında 'kendini arayan adam' olarak manşet olurken, Beyhan mutlu o anlar A Haber'e anlattı.

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