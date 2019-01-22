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Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti

165 santimetre uzunluğundaki bıyığıyla Dünya Bıyık Şampiyonu ve Kralı olan ve '' olarak tanınan , 'taki evinde hayatını kaybetti.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 22.01.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 16:49
Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti

'ta, 165 santimetre uzunluğundaki bıyığı ile '' olarak tanınan Dünya Bıyık Şampiyonu ve Kralı , 81 yaşında hayatını kaybetti.

Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti

Merkez Onikişubat İlçesi, Serintepe Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan , sabah evinde vefat etti.

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Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti

165 santimetre uzunluğundaki bıyıkları ile Türkiye'de tanınan ve bir dönem bıyıkları nedeniyle televizyonlarda birçok programa da konuk olan Doğan, gerek yurt içi gerekse de yurt dışında düzenlenen bıyık yarışmalarında birçok derece elde etmişti.

Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti

Doğan'ın yaşlılığa bağlı olarak rahatsızlığının meydana geldiği belirtildi.

Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti

adıyla tanınan Kıralı 'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak, Serintepe Mahallesi'ndeki Yayla Camii'ne getirildi.

Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti

Doğan, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dünya bıyık şampiyonu hayatını kaybetti

Dünya Bıyık Şampiyonu , 2004'te yaptığı açıklamada yurtiçi ve yurtdışından birçok insanın bıyığını görmek için kendisini ziyarete geldiğini belirterek bıyığını 80 bin liraya sigortalattığını açıklamıştı.

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