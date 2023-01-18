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Haberler Yaşam Dünya bu fotoğraftaki gizemi konuşuyor! 81 yıl önce çekilen bu kareye kimse anlam veremiyor
Giriş Tarihi: 18.01.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 15:14

Dünya bu fotoğraftaki gizemi konuşuyor! 81 yıl önce çekilen bu kareye kimse anlam veremiyor

ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan bir adam ailesine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşması tüyleri diken diken etti. 1942 yılında ait büyükannesi ve büyükbabasının yeni evli olduğu fotoğrafı hesabında paylaştı. Büyükannesi ve büyükbabasının yeni evli olduğu yıllara ait bir fotoğrafı hesabında paylaştı. 1942 yılında çekilmiş olduğu belirtilen kare kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı ve tartışmaya neden oldu.

Dünya bu fotoğraftaki gizemi konuşuyor! 81 yıl önce çekilen bu kareye kimse anlam veremiyor

Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok olaydan söz ediliyor. Fotoğraflar ve videolar ise bu olayların kanıtı olarak gösteriliyor.

Dünya bu fotoğraftaki gizemi konuşuyor! 81 yıl önce çekilen bu kareye kimse anlam veremiyor

Bu listede aile üyeleri tarafından yıllar sonra fark edilmiş gizemlere sahip kareler yer alıyor. Fotoğraflar, Reddit, Paranormal360, Angelsghosts, Examiner, Complex ve farklı birkaç site tarafından paylaşıldı.

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Dünya bu fotoğraftaki gizemi konuşuyor! 81 yıl önce çekilen bu kareye kimse anlam veremiyor

YÜZÜ OLMAYAN KIZ

Paranormal360 sitesinde Macaristan'dan Szigeti Gyöngyi'ye ait ilginç bir fotoğraf paylaşıldı. Szigeti Gyöngyi'nin annesine ait olan bu fotoğraf, 1943 yılında babası tarafından çekilmiş. İlk bakışta kare normal görünüyor. Ancak Szigeti Gyöngyi'nin annesinin arkasında yüzü ve kolları olmayan genç bir kız var.

Dünya bu fotoğraftaki gizemi konuşuyor! 81 yıl önce çekilen bu kareye kimse anlam veremiyor

DAVETSİZ KONUK

1972 yılında nikah salonuna gelen bir grubun fotoğrafı, profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekiliyor. Fotoğraf yine en başta oldukça masum görünüyor, ancak detaylı bakınca erkek konuğun arkasında birinin saklandığı görülüyor.

Dünya bu fotoğraftaki gizemi konuşuyor! 81 yıl önce çekilen bu kareye kimse anlam veremiyor

DANS EDEN AYI

Sandra McLachlan'a ait olan bu fotoğraf, aslında McLachlan'a bir aile dostu tarafından verilmiş. İki kadın arasında yer alan adam, 1950'lerde Ontario, Kanada'da bir huzurevine kalmaya başlamış. Kız kardeşleri de adamı ziyarete gelmiş. Fotoğrafta soldaki kadının hemen yanında bir ayı figürü yer alıyor. Huzurevindeki yaşlı adam bir dönem, Vikingler, hayvanlar ve başka şeyler gördüğünü iddia etmiş ve hastaneye kaldırılıp, tedavi edilmiş.

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