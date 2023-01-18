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Dünya bu fotoğraftaki gizemi konuşuyor! 81 yıl önce çekilen bu kareye kimse anlam veremiyor
Giriş Tarihi: 18.01.2023 15:01
Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
15:14
Dünya bu fotoğraftaki gizemi konuşuyor! 81 yıl önce çekilen bu kareye kimse anlam veremiyor
ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan bir adam ailesine ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşması tüyleri diken diken etti. 1942 yılında ait büyükannesi ve büyükbabasının yeni evli olduğu fotoğrafı hesabında paylaştı. Büyükannesi ve büyükbabasının yeni evli olduğu yıllara ait bir fotoğrafı hesabında paylaştı. 1942 yılında çekilmiş olduğu belirtilen kare kısa süre içinde binlerce kez paylaşıldı ve tartışmaya neden oldu.