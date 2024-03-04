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Dünya bu olayı konuşuyor! İspanyol gezgin çift Hindistan'da işkenceye uğradı: "7 kişi birden önce tecavüz ettiler sonra..."
Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
09:21
Dünya bu olayı konuşuyor! İspanyol gezgin çift Hindistan'da işkenceye uğradı: "7 kişi birden önce tecavüz ettiler sonra..."
28 yaşında İspanyol turist çiftin yaşadığı olay, tüm dünyanın gündeminde. Büyük dehşet uyandıran bu olayda, 7 erkeğin saldırısına uğrayan çift yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştıkları andan itibaren milyonlarca kişinin tepkisini çekti. İşte dehşet veren olayın ayrıntıları…