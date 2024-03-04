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Giriş Tarihi: 04.03.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 09:21

Dünya bu olayı konuşuyor! İspanyol gezgin çift Hindistan'da işkenceye uğradı: "7 kişi birden önce tecavüz ettiler sonra..."

28 yaşında İspanyol turist çiftin yaşadığı olay, tüm dünyanın gündeminde. Büyük dehşet uyandıran bu olayda, 7 erkeğin saldırısına uğrayan çift yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştıkları andan itibaren milyonlarca kişinin tepkisini çekti. İşte dehşet veren olayın ayrıntıları…

Dünya bu olayı konuşuyor! İspanyol gezgin çift Hindistan’da işkenceye uğradı: 7 kişi birden önce tecavüz ettiler sonra...

İspanyol gezgin çift, Jharkhand'ın Dumka bölgesinde saldırıyla yüz yüze geldi. 28 yaşındaki genç kadın 7 erkek tarafından toplu tecavüze uğradığı iddiasının ertesi günü, yaşadıkları dehşet veren olayı, sosyal medya Instagram'da anlattı.

Dünya bu olayı konuşuyor! İspanyol gezgin çift Hindistan’da işkenceye uğradı: 7 kişi birden önce tecavüz ettiler sonra...

Yüzünde gözle görülür morluklar bulunan kadın, İspanyolca video paylaşımında 7 erkek tarafından tecavüze uğradığını belirtti.

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Dünya bu olayı konuşuyor! İspanyol gezgin çift Hindistan’da işkenceye uğradı: 7 kişi birden önce tecavüz ettiler sonra...
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Dünya bu olayı konuşuyor! İspanyol gezgin çift Hindistan’da işkenceye uğradı: 7 kişi birden önce tecavüz ettiler sonra...

"Hastanedeyiz ve başımıza kimsenin başına gelmesini dilemeyeceğimiz bir şey geldi. Yedi adam bana tecavüz etti, bizi dövdüler ve soydular, gerçi pek fazla şey alınmamıştı çünkü istedikleri aslında bana tecavüz etmekti."

Dünya bu olayı konuşuyor! İspanyol gezgin çift Hindistan’da işkenceye uğradı: 7 kişi birden önce tecavüz ettiler sonra...

28 yaşındaki İspanyol turist, bu gönderiyi Instagram'daki video gönderisinde paylaştı. Yaptığı açıklamada; "Bize saldırdılar, dövdüler, boynumuza bıçak dayadılar ve bizi öldüreceklerini söylediler... Yedi kişi vardı..." diyerek olayın ayrıntılarından bahsetti.

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