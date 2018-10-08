Dünya buz kesti!

Dünyanın gözünü kırpmadan izlediği Brezilya'daki seçimlerde, korkulan oldu. Aşırı sağcı ve Trump hayranı aday Jair Bolsonaro, başkanlık seçimlerinin ilk turunu açık ara önde tamamladı. Yüzde 46 oya ulaşan Bolsonaro'nun taraftarları, sonuçların belli olmasıyla sokaklara döküldü. Özellikle ülkenin büyük kentleri Rio de Janerio ve Sao Paulo'da ırkçı adayın destekçileri kutlama yaptı. Sonuçları seçim merkezinde bekleyen bir Bolsonaro taraftarı, ilk tepkisini veriyor. Yüzde 50 barajını ilk turda aşamasa da, Trump hayranı aday ikinci tura büyük bir moralle girecek. Bolsonaro'nun rakibi, İşçi Partisi'nin adayı Fernando Haddad ise yüzde 29'da kaldı.