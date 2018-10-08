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buz kesti!

Giriş Tarihi: 08.10.2018 08:37 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 08:53
Dünya buz kesti!

nın gözünü kırpmadan izlediği 'daki lerde, korkulan oldu.

Dünya buz kesti!

Aşırı sağcı ve Trump hayranı aday Jair Bolsonaro, başkanlık lerinin ilk turunu açık ara önde tamamladı.

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Dünya buz kesti!

Yüzde 46 oya ulaşan Bolsonaro'nun taraftarları, sonuçların belli olmasıyla sokaklara döküldü.

Dünya buz kesti!

Özellikle ülkenin büyük kentleri Rio de Janerio ve Sao Paulo'da ırkçı adayın destekçileri kutlama yaptı.

Dünya buz kesti!

Sonuçları merkezinde bekleyen bir Bolsonaro taraftarı, ilk tepkisini veriyor.

Dünya buz kesti!

Yüzde 50 barajını ilk turda aşamasa da, Trump hayranı aday ikinci tura büyük bir moralle girecek.

Dünya buz kesti!

Bolsonaro'nun rakibi, İşçi Partisi'nin adayı Fernando Haddad ise yüzde 29'da kaldı.

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