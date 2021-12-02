Dünya Engelliler Günü Mesajları 2021: En Güzel, Kısa, Uzun ve Resimli Dünya Engelliler Günü Mesajı ve Sözleri (3 Aralık 2021)

Dünya Engelliler Günü her yıl Aralık ayının 3'üne denk geliyor. Bu özel günde dünya üzerindeki engelli vatandaşlarımıza farkındalık yaratmak amaç edinilmiştir. Bu özel gün öncesi, en güzel, kısa, uzun ve resimli Dünya Engelliler Günü Mesajları araştırılıyor. Dünya Engelliler Günü, 3 Aralık 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş ulusal bir farkındalık günüdür. Siz de bu özel günün anlam ve önemini En Güzel, Kısa, Uzun ve Resimli Dünya Engelliler Günü Mesajı ve Sözleri ile sevdiklerinizle paylaşabilir, onlara ne kadar değerli olduğunu hissettirebilirsiniz. İşte en güzel, anlamlı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajları…