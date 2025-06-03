Haberler
Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı konusu ve oyuncuları: Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
2011 yapımı Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filmi, yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Jonathan Liebesman'ın üstlendiği filmde, senaryo Chris Bertolini tarafından kaleme alındı. Başrollerinde Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon Rodriguez, Bridget Moynahan ve Michael Peña yer alıyor. Peki Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filmi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? işte detaylar...