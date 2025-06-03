Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı konusu ve oyuncuları: Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 03.06.2025 22:19 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:59

2011 yapımı Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filmi, yeniden televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Jonathan Liebesman'ın üstlendiği filmde, senaryo Chris Bertolini tarafından kaleme alındı. Başrollerinde Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon Rodriguez, Bridget Moynahan ve Michael Peña yer alıyor. Peki Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filmi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? işte detaylar...

LOS ANGELES SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU

Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı, kendilerini korumak için canla başla mücadele eden bir grup insanın, hayal bile edilemeyecek kadar tehlikeli ve bilinmez bir düşmanla karşı karşıya kalmasını konu alıyor. Film, dünyamızın tanımlanamayan güçlerin istilası altına girdiği senaryoları işleyen yapımların en güncel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde yıllardır UFO gözlemleri rapor edilse de, 2011 yılında bu olaylar sadece görüntü olarak kalmayıp gerçek bir kabusa dönüşür. İnsanlık, artık gizemli ve acımasız bir düşmanla yüz yüzedir; dünya, hayatta kalma mücadelesinin sınandığı bir savaş alanına dönüşür.

İnsanlar dünya metropollerinin yıkılışını izlerken, ABD'nin Los Angeles kenti kimsenin beklemediği ve istemediği bir savaşta insanoğlunun son cephesi haline gelir. Bu savaşta bir Deniz Piyadesi Başçavuş ve onun yeni taburu, kumda bir sınır çizgisi çekerek bu daha önce hiç karşılaşmadıkları benzersiz tehlikeli düşmana karşı amansız bir mücadeleye girişirler.

LOS ANGELES SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Aaron Eckhart

Michelle Rodriguez

Ramón Rodríguez

Michael Peña

Bridget Moynahan

Will Rothhaar

Joey King

Jim Parrack

Noel Fisher

Cory Hardrict

Ne-Yo

Lucas Till

James Hiroyuki Liao

Gino Anthony Pesi

Neil Brown Jr.

Adetokumboh M'Cormack

James D. Dever

Bryce Cass

Manolis Mavromatakis