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  • Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel yürek burkan hikaye! Herkes onu reddetti, o ise evlat edindi!

’ne özel yürek burkan hikaye! Herkes onu reddetti, o ise evlat edindi!

Down Sendromlu dünyaya gelen kız çocuğu Alba'nın hayatı onunla değişti. İlk olarak küçük kızı ailesi istemedi. Sonrasında ise evlat edinme görüşmesindeki 20 aile de ona yüz çevirdi. Down Sendromlu diye kimsenin istemediği Alba'yı ise koca yürekli adam Luca evlat edindi. 13 günlükken hayatı değişen Alba'nın bakım evine yerleştirilmesi sonucu meydana gelen olay yürekleri burkuyor. Bakım evine yerleştirilen küçük kız, özel ihtiyaçlarının fazlalığından dolayı evlat edindirilmeye karar verildi. Herkesin reddettiği küçük kıza 41 yaşındaki sahip çıktı. İşte down sendromlu küçük kızın yürek burkan hikayesi…

Giriş Tarihi: 11.10.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 12:28
Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel yürek burkan hikaye! Herkes onu reddetti, o ise evlat edindi!

'ne özel bir hikaye olan Alba'nın hikayesi herkes tarafından merak ediliyor. Down Sendromlu kız çocuğu önce ailesi, sonra evlat edinecek 20 aile tarafından reddedildi. Onu gören ve görür görmez babası olmak isteyen küçük kızı evlatlık edindi.

İşte down sendromlu küçük Alba'nın mucize hikayesi…

Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel yürek burkan hikaye! Herkes onu reddetti, o ise evlat edindi!

Down sendromlu Alba'nın hayatı 13 günlükken değişti. Küçük kız annesi tarafındna terk edilince İtalya'da bir bakım evine yerleştirildi.

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Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel yürek burkan hikaye! Herkes onu reddetti, o ise evlat edindi!

Bakım evi, özel ihtiyaçları olan Alba'ya bir aile bulmak için evlat edindirmeye karar verdi. Ne yazık ki evlat edinmek için sırada bekleyen 20 aile de Alba'yı görünce reddetti.

Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel yürek burkan hikaye! Herkes onu reddetti, o ise evlat edindi!

41 yaşındaki bekar adam de o bakım evinde gönüllü olarak çalışanlardan biriydi.

Alba'yı görür görmez onun babası olmak istedi.

Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel yürek burkan hikaye! Herkes onu reddetti, o ise evlat edindi!

Bakım evine 13 günlükken gelen Alba'yı kucağına aldığındaki hislerini şöyle anlatıyor: "Hayatımda ilk defa yeni doğan bir bebeği kucağıma almıştım. O ana kadar çok korkuyordum. Ancak Alba'yı kucağıma aldığım an babası olmaya hazır olduğumu anladım."

Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel yürek burkan hikaye! Herkes onu reddetti, o ise evlat edindi!

Yasalarda bekar birine evlatlık vermek yasal değildi ama istisna gerçekleşti. Buistisna sayesinde hem Luca'nın hem de Alba'nın hayatı değişti.

Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel yürek burkan hikaye! Herkes onu reddetti, o ise evlat edindi!

Alba'yı sahiplenen Luca: "Alba ile benim durumum çok özel çünkü biz, aile olmak, babalık, evlat edinme gibi konularda birçok kalıbı, klişeleri yıktık" dedi.

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