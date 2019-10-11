Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel yürek burkan hikaye! Herkes onu reddetti, o ise evlat edindi!

Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir hikaye olan Alba'nın hikayesi herkes tarafından merak ediliyor. Down Sendromlu kız çocuğu önce ailesi, sonra evlat edinecek 20 aile tarafından reddedildi. Onu gören ve görür görmez babası olmak isteyen Luca Trapanese küçük kızı evlatlık edindi.

İşte down sendromlu küçük Alba'nın mucize hikayesi…