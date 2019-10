Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel yürek burkan hikaye! Herkes onu reddetti, o ise evlat edindi!

Down Sendromlu dünyaya gelen kız çocuğu Alba'nın hayatı onunla değişti. İlk olarak küçük kızı ailesi istemedi. Sonrasında ise evlat edinme görüşmesindeki 20 aile de ona yüz çevirdi. Down Sendromlu diye kimsenin istemediği Alba'yı ise koca yürekli adam Luca evlat edindi. 13 günlükken hayatı değişen Alba'nın bakım evine yerleştirilmesi sonucu meydana gelen olay yürekleri burkuyor. Bakım evine yerleştirilen küçük kız, özel ihtiyaçlarının fazlalığından dolayı evlat edindirilmeye karar verildi. Herkesin reddettiği küçük kıza 41 yaşındaki Luca Trapanese sahip çıktı. İşte down sendromlu küçük kızın yürek burkan hikayesi…