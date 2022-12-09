Haberler Yaşam Dünya Kupası günün maçları ve maç programı: TRT 1 yayın akışı 9 Aralık 2022 ile Dünya Kupası bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 09.12.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 09:33

Dünya Kupası günün maçları çeyrek final eşleşmeleri ile devam ediyor. 20 Kasım'da başlayan büyük heyecanın son 10 gününe girildi. 18 Aralık'ta oynanacak olan final maçına az bir süre kalındı. TRT 1 ekranlarında canlı bir şekilde yayınlanan dünyanın en büyük futbol turnuvasının çeyrek final maçları bugün başlıyor. Bu bağlamda, Dünya Kupası bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT 1 yayın akışı ile Dünya Kupası günün maçları 9 Aralık 2022 öğrenilebilir. İşte Dünya Kupası çeyrek final maçları