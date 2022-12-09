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Haberler Yaşam Dünya Kupası günün maçları ve maç programı: TRT 1 yayın akışı 9 Aralık 2022 ile Dünya Kupası bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.12.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 09:33

Dünya Kupası günün maçları ve maç programı: TRT 1 yayın akışı 9 Aralık 2022 ile Dünya Kupası bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?

Dünya Kupası günün maçları çeyrek final eşleşmeleri ile devam ediyor. 20 Kasım'da başlayan büyük heyecanın son 10 gününe girildi. 18 Aralık'ta oynanacak olan final maçına az bir süre kalındı. TRT 1 ekranlarında canlı bir şekilde yayınlanan dünyanın en büyük futbol turnuvasının çeyrek final maçları bugün başlıyor. Bu bağlamda, Dünya Kupası bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt aranıyor. TRT 1 yayın akışı ile Dünya Kupası günün maçları 9 Aralık 2022 öğrenilebilir. İşte Dünya Kupası çeyrek final maçları

Dünya Kupası günün maçları ve maç programı: TRT 1 yayın akışı 9 Aralık 2022 ile Dünya Kupası bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?

Dünya Kupası bugün hangi maçlar var sorusu sıkça yöneltiliyor. TRT 1 yayın akışı üzerinden bakıldığında bu akşam iki çeyrek final maçı oynanacak. Finale giden yolda takımların galibiyetle çıkacak iki maçları kaldı. Bu bağlamda, Dünya Kupası günün maçları programı aratılmakta. İşte 9 Aralık 2022 Dünya Kupası çeyrek final maç programı

Dünya Kupası günün maçları ve maç programı: TRT 1 yayın akışı 9 Aralık 2022 ile Dünya Kupası bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanıyor.

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Dünya Kupası günün maçları ve maç programı: TRT 1 yayın akışı 9 Aralık 2022 ile Dünya Kupası bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 ARALIK 2022

05:43 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 - Benim Adım Melek

08:45 - Bu Toprağın Sesi

10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 - Yeşil Deniz

17:00 - Ana Haber

17:55 - İddiaların Aksine

Dünya Kupası günün maçları ve maç programı: TRT 1 yayın akışı 9 Aralık 2022 ile Dünya Kupası bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?

18:00 - 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Hırvatistan-Brezilya"

20:00 - Gönül Dağı Özel

22:00 - 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması "Hollanda-Arjantin"

00:00 - Türk Sineması "Türk İşi Dondurma"

Dünya Kupası günün maçları ve maç programı: TRT 1 yayın akışı 9 Aralık 2022 ile Dünya Kupası bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta?

DÜNYA KUPASI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

9 Aralık 2022: Hırvatistan – Brezilya (18.00)

9 Aralık 2022: Arjantin - Hollanda (22.00)

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