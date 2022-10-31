Haberler Yaşam Dünya Kupası ne zaman? Katar Dünya Kupası 2022’ye kaç gün kaldı, hangi gün başlıyor?

Giriş Tarihi: 31.10.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 16:01

Dünya Kupası ne zaman? Katar Dünya Kupası 2022’ye kaç gün kaldı, hangi gün başlıyor?

Dünya Kupası 2022 için az bir süre kaldı. Dört yılda bir yapılan dünyanın en büyük ve en önemli futbol turnuvası, kasım ayında düzenlenecek. Normalde yaz ayında düzenlenecek olan turnuva, Katar'ın yazın çok sıcak olması sebebiyle sezon ortasında düzenlenecek. Heyecanla turnuvayı bekleyenler, Dünya Kupası'na kaç gün kaldı, Dünya Kupası ne zaman gibi soruları yöneltiyor. İlk defa Arap yarımadasında bu kadar büyük bir turnuva düzenlenecek. Peki, Dünya Kupası ne zaman 2022? Dünya Kupası ilk maç ne zaman? İşte detaylar…