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Haberler Yaşam Dünya Kupası ne zaman? Katar Dünya Kupası 2022’ye kaç gün kaldı, hangi gün başlıyor?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 16:01

Dünya Kupası ne zaman? Katar Dünya Kupası 2022’ye kaç gün kaldı, hangi gün başlıyor?

Dünya Kupası 2022 için az bir süre kaldı. Dört yılda bir yapılan dünyanın en büyük ve en önemli futbol turnuvası, kasım ayında düzenlenecek. Normalde yaz ayında düzenlenecek olan turnuva, Katar'ın yazın çok sıcak olması sebebiyle sezon ortasında düzenlenecek. Heyecanla turnuvayı bekleyenler, Dünya Kupası'na kaç gün kaldı, Dünya Kupası ne zaman gibi soruları yöneltiyor. İlk defa Arap yarımadasında bu kadar büyük bir turnuva düzenlenecek. Peki, Dünya Kupası ne zaman 2022? Dünya Kupası ilk maç ne zaman? İşte detaylar…

Dünya Kupası ne zaman? Katar Dünya Kupası 2022’ye kaç gün kaldı, hangi gün başlıyor?

Dünya Kupası ne zaman, kaç gün kaldı gibi sorular sürekli olarak yöneltiliyor. Kasım ayında başlayacak olan dünyanın en büyük futbol turnuvası, çok yakında böylece milyarlarca insanın karşısına çıkacak. Dünya Kupası 2022 Katar'da düzenlenecekken, turnuva yine aynı formatta yapılacak. Peki, Dünya Kupası'na kaç gün kaldı? Dünya Kupası ne zaman, ayın kaçında? İşte detaylar…

Dünya Kupası ne zaman? Katar Dünya Kupası 2022’ye kaç gün kaldı, hangi gün başlıyor?

DÜNYA KUPASI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası grupları nisan ayında belli oldu. Dünya Kupası 20 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Grup maçları 20 Kasım ile 2 Aralık tarihlerinde oynandıktan sonra 18 Aralık'a kadar eleme maçları düzenlenecek.

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Dünya Kupası ne zaman? Katar Dünya Kupası 2022’ye kaç gün kaldı, hangi gün başlıyor?

DÜNYA KUPASI İLK MAÇ NE ZAMAN?

Dünya Kupası ilk maç 20 Kasım'da Ekvator ile ev sahibi Katar arasında düzenlenecek.

Dünya Kupası ne zaman? Katar Dünya Kupası 2022’ye kaç gün kaldı, hangi gün başlıyor?

DÜNYA KUPASI 2022'YE KAÇ GÜN KALDI?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına 20 gün kaldı. 20 gün sonra 4 yıl arayla oynanan Dünya Kupası'na futbolseverler buluşacak.

Dünya Kupası ne zaman? Katar Dünya Kupası 2022’ye kaç gün kaldı, hangi gün başlıyor?

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvator

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, /Galler/Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri

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