Giriş Tarihi: 03.08.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
08:15
Dünya milli sporcumuz Yusuf Dikeç'i konuşuyor: Çabasız karizma ve kusursuz sadelik
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında, "Japonlar, Dikeç'in 'çabasız karizmasına' ve kusursuz sadeliğiyle keskin atışlar yapabilmesine hayranlık duymuşlar. Ve ona "Türk amca" lakabını takmışlar.'Çabasız karizma' ne kadar güzel ve anlamlı bir tabir değil mi? Sosyal medyada gündem olmanın anahtarı da 'çabasız karizma' olmak." ifadelerini kullandı.