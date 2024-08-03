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Giriş Tarihi: 03.08.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 08:15

Dünya milli sporcumuz Yusuf Dikeç'i konuşuyor: Çabasız karizma ve kusursuz sadelik

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında, "Japonlar, Dikeç'in 'çabasız karizmasına' ve kusursuz sadeliğiyle keskin atışlar yapabilmesine hayranlık duymuşlar. Ve ona "Türk amca" lakabını takmışlar.'Çabasız karizma' ne kadar güzel ve anlamlı bir tabir değil mi? Sosyal medyada gündem olmanın anahtarı da 'çabasız karizma' olmak." ifadelerini kullandı.

Dünya milli sporcumuz Yusuf Dikeç’i konuşuyor: Çabasız karizma ve kusursuz sadelik

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel 'Nusret'ten sonra yeni bir küresel fenomene sahibiz' diyerek milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in tüm dünyada gündem olma sürecine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Dünya milli sporcumuz Yusuf Dikeç’i konuşuyor: Çabasız karizma ve kusursuz sadelik

Tezel'in 'Çabasız karizma ve kusursuz sadelik' başlıklı yazısı şu şekilde:

Nusret'ten sonra artık yeni bir küresel fenomene sahibiz galiba.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, kendisine göre çok doğal ama başkalarına göre sıra dışı atış stiliyle fenomene dönüştü.

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Dünya milli sporcumuz Yusuf Dikeç’i konuşuyor: Çabasız karizma ve kusursuz sadelik

Oysa Dikeç gümüş madalya kazandı.

Tarih şampiyonları yazar. Peki, Dikeç'i yenip ülkesine altın madalya kazandıran Sırp atıcıyı hatırlayan, ismini bilen var mı?

Dünya milli sporcumuz Yusuf Dikeç’i konuşuyor: Çabasız karizma ve kusursuz sadelik

Damir Mikec belki de en şansız olimpiyat şampiyonlarından biri olabilir.

Mikec özel lens, göz maskesi, kulak koruması vs. yardımcı ekipmanlarla mücadele ederken Dikeç'in ekipmansız, eli cebinde sakin, doğal, umursamaz bir şekilde atış yapması ona altın madalyadan daha çok şey kazandırdı.

Dünya milli sporcumuz Yusuf Dikeç’i konuşuyor: Çabasız karizma ve kusursuz sadelik

Sosyal medyada en büyük başarı kıstası sıra dışı olmak. Gümüş madalya kazansanız bile olimpiyat şampiyonu sıradan ama siz sıra dışıysanız bir gece kahraman olabilirsiniz.

Dikeç, Türkiye'de bile kimsenin tanımadığı bir atıcıydı.

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