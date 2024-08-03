Dünya milli sporcumuz Yusuf Dikeç’i konuşuyor: Çabasız karizma ve kusursuz sadelik

Damir Mikec belki de en şansız olimpiyat şampiyonlarından biri olabilir.

Mikec özel lens, göz maskesi, kulak koruması vs. yardımcı ekipmanlarla mücadele ederken Dikeç'in ekipmansız, eli cebinde sakin, doğal, umursamaz bir şekilde atış yapması ona altın madalyadan daha çok şey kazandırdı.