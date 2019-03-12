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Dünya ona şaşırmaya devam ediyor

Giriş Tarihi: 12.03.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 12:38
Dünya ona şaşırmaya devam ediyor

Çinli sanatçısı He Yuhong, ünlü yıldızların görüntüsüne tıpatıp bürünebilmesiyle ünlenmişti. YouTube kanalında yayınladığı videolarıyla fenomen olan genç kadın, makyaj yaparak adeta bambaşka bir insan dönüşüyor

Dünya ona şaşırmaya devam ediyor

En son siyahi bir kadına dönüştüğü videosunu paylaşan genç kadın, "Bu kadar değişim photoshop'la bile olmaz" dedirtiyor.

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Dünya ona şaşırmaya devam ediyor

Görenler "Bu gerçek bir sahtekarlık" esprileri yapıyor. Makyajla yaşanan bu değişime "evrakta sahtecilik" diyenler de var.

Dünya ona şaşırmaya devam ediyor

Genç kadın bu dönüşümü yaşayabilmek için oldukça fazla malzemesi kullanıyor ve bu malzemeleri çok büyük bir titizlikle yüzüne sürüyor.

Dünya ona şaşırmaya devam ediyor

Bu sıkı çalışma sonunda ortaya çıkan sonuçsa fotoğrafta görüldüğü gibi. Asyalı bir kadın olan He Yuhong bu çalışmasıyla bir anda siyahi bir kadına dönüşüyor.

Dünya ona şaşırmaya devam ediyor

He Yuhong daha önce yaptığı çalışmalardan birinde Johhny Deep'e dönüşmüştü.

Dünya ona şaşırmaya devam ediyor

Genç kadının bir diğer çalışması da fotoğrafta görülüyor. He Yuhong inanılmaz bir uygulamasıyla Albert Einstein'a tıpatıp benzemiş.

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