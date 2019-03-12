Dünya ona şaşırmaya devam ediyor

Çinli makyaj sanatçısı He Yuhong, ünlü yıldızların görüntüsüne tıpatıp bürünebilmesiyle ünlenmişti. YouTube kanalında yayınladığı videolarıyla fenomen olan genç kadın, makyaj yaparak adeta bambaşka bir insan dönüşüyor En son siyahi bir kadına dönüştüğü makyaj videosunu paylaşan genç kadın, 'Bu kadar değişim photoshop'la bile olmaz' dedirtiyor. Görenler 'Bu gerçek bir sahtekarlık' esprileri yapıyor. Makyajla yaşanan bu değişime 'evrakta sahtecilik' diyenler de var. Genç kadın bu dönüşümü yaşayabilmek için oldukça fazla makyaj malzemesi kullanıyor ve bu malzemeleri çok büyük bir titizlikle yüzüne sürüyor. Bu sıkı çalışma sonunda ortaya çıkan sonuçsa fotoğrafta görüldüğü gibi. Asyalı bir kadın olan He Yuhong bu makyaj çalışmasıyla bir anda siyahi bir kadına dönüşüyor. He Yuhong daha önce yaptığı çalışmalardan birinde Johhny Deep'e dönüşmüştü. Genç kadının bir diğer çalışması da fotoğrafta görülüyor. He Yuhong inanılmaz bir makyaj uygulamasıyla Albert Einstein'a tıpatıp benzemiş.