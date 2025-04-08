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DÜNYA SAĞLIK HAFTASI MESAJLARI: Sağlık haftası ne zaman hangi tarihlerde kutlanır, anlam ve önemi nedir?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:29
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
07:30
DÜNYA SAĞLIK HAFTASI MESAJLARI: Sağlık haftası ne zaman hangi tarihlerde kutlanır, anlam ve önemi nedir?
Sağlık Haftası, insanların sağlık konularında daha fazla bilgi edinmelerini ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan bir haftadır. Her yıl, Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde aynı tarihlerde gerçekleştirilen bu etkinlik, sağlık bilgisi ve hizmetlerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı hedefler. Peki, Dünya Sağlık Haftası ne zaman, hangi tarihlerde kutlanır?