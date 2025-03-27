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Dünya Tiyatrolar Günü nedir, ne zaman kutlanır? 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 27.03.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
11:23
1962 yılından bu yana dünya genelinde kutlanan Dünya Tiyatrolar Günü nedir, ne zaman kutlanır gibi sorular 27 Mart tarihli araştırmaların konusu oldu. Oldukça köklü bir tarihi olan gösteri sanatı farklı eserlerle perdelerini açmaya devam ediyor. Bu özel günü kutlamak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. İşte, Dünya Tiyatro Günü mesajları ve sözleri 2025...