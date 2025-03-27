Dünya Tiyatrolar Günü nedir, ne zaman kutlanır? 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajları ve sözleri

27 MART DÜNYA TİYATRO GÜNÜ MESAJLARI 2025

"Perde açıldığında hayat yeniden başlar! Tiyatronun büyüsü, insan ruhunu besler, düşündürür ve dönüştürür. Sanatın ve sahnenin gücünü kutladığımız bu özel günde, tüm tiyatro emekçilerinin ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum!"

"Duyguların sahneye döküldüğü, hayatın oyunlarla anlatıldığı en büyülü sanat: tiyatro! Perde hiç kapanmasın, ışıklar hiç sönmesin! Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun!"