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Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:15

Dünyanın bu doktoru konuşuyor! Şoke eden açıklama: "Ölürken yetişkinler bu görüntüyü görüyor ama çocuklarda... "

Christopher Kerr adlı bir doktor, yıllarını ölüme yaklaşan hastalar üzerinde çalışarak geçirdi ve yetişkinler arasında ölüme yaklaşanların benzer şeyleri gördüğünü fark etti. Oldukça ilginç açıklamalarda bulunan Kerr, tüm dünyanın ilgisini çekti. İşte ayrıntılar…