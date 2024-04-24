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Giriş Tarihi: 24.04.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:15

Dünyanın bu doktoru konuşuyor! Şoke eden açıklama: "Ölürken yetişkinler bu görüntüyü görüyor ama çocuklarda... "

Christopher Kerr adlı bir doktor, yıllarını ölüme yaklaşan hastalar üzerinde çalışarak geçirdi ve yetişkinler arasında ölüme yaklaşanların benzer şeyleri gördüğünü fark etti. Oldukça ilginç açıklamalarda bulunan Kerr, tüm dünyanın ilgisini çekti. İşte ayrıntılar…

Dünyanın bu doktoru konuşuyor! Şoke eden açıklama: Ölürken yetişkinler bu görüntüyü görüyor ama çocuklarda...

Yıllarca hayatımızın sonunda neler olacağını araştıran bir palyatif bakım doktoru, çoğu insanın ölmeden önce gördüklerini paylaştı. Buffalo, New York'tan Dr. Christopher Kerr, ailesinin izinden giderek doktor olmaya karar vermişti.

Dünyanın bu doktoru konuşuyor! Şoke eden açıklama: Ölürken yetişkinler bu görüntüyü görüyor ama çocuklarda...

Tıp Doktorası ve Nörobiyoloji alanında doktora derecesini aldıktan sonra Kerr, insanların yaşamlarının sonuna yaklaşırken deneyimledikleri rüyaları ve görüntüleri araştırmaya başladı.

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Dünyanın bu doktoru konuşuyor! Şoke eden açıklama: Ölürken yetişkinler bu görüntüyü görüyor ama çocuklarda...

Kerr, ölüme yaklaşan hastalar üzerinde çalıştığı süre boyunca, çocukların genel olarak ölüme dair daha az anlayışa sahip olması nedeniyle, yaşam sonu deneyimlerinin yetişkinler ve çocuklar arasında büyük farklılıklar gösterdiğini fark etti.

Dünyanın bu doktoru konuşuyor! Şoke eden açıklama: Ölürken yetişkinler bu görüntüyü görüyor ama çocuklarda...

Çocuklar genellikle son günlerinde hayal gücüyle rahatladıklarını; yetişkinlerin ise yaşadıkları hayatla barışmalarına yardımcı olan vizyonları veya anıları yeniden yaşama eğilimi gösterdiklerini söyledi.

Dünyanın bu doktoru konuşuyor! Şoke eden açıklama: Ölürken yetişkinler bu görüntüyü görüyor ama çocuklarda...

Kerr, Next Level Soul programındaki podcast'indeki bir röportaj sırasında böyle bir görüntünün örneğini sundu.

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