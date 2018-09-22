Dünyanın en aldatıcı 7 bulmacası! Bakalım çözebilecek misiniz?

Eğer bulmaca çözmeyi seviyorsanız, işte sosyal medyada oldukça popüler olmuş tam size göre 7 soru. Ancak büyük bir dikkatle incelemeniz gerekiyor çünkü bu bulmacalar göründüklerinden daha aldatıcı. (Cevaplar foto galerinin en sonunda) Restoranın tuvaletinde kanlar içinde yerde yatan kadının katili resimdeki numaralandırılmış insanlardan hangisi? Dikkatli bakın, küçük ayrıntılar katili ele veriyor... En sondaki üçgenin içine soru işareti yerine hangi rakam gelmeli? Bu resimdeki saatlerden biri oyuncak. Sadece dikkatli gözler hangisi olduğunu çözebilir. Sadece 3 kesikle bu pastadan 8 dilim çıkarabilir misiniz? Burada kaç tane küp vardır? Baba ile oğulun yaşları toplamı 66. Baba ve oğulun yaşları aynı rakamların birbirinin tersi dizilmiş hallerinden oluşuyor. Baba ve oğlu kaç yaşındadır?