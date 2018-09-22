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en aldatıcı 7 bulmacası! çözebilecek misiniz?

Giriş Tarihi: 22.09.2018 19:31 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 19:33
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en aldatıcı 7 bulmacası! çözebilecek misiniz?
Dünyanın en aldatıcı 7 bulmacası! Bakalım çözebilecek misiniz?

Eğer bulmaca çözmeyi seviyorsanız, işte sosyal medyada oldukça popüler olmuş tam size göre 7 soru. Ancak büyük bir dikkatle incelemeniz gerekiyor çünkü bu bulmacalar göründüklerinden daha aldatıcı. (Cevaplar foto galerinin en sonunda)

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en aldatıcı 7 bulmacası! çözebilecek misiniz?
Dünyanın en aldatıcı 7 bulmacası! Bakalım çözebilecek misiniz?

Restoranın tuvaletinde kanlar içinde yerde yatan kadının katili resimdeki numaralandırılmış insanlardan hangisi? Dikkatli bakın, küçük ayrıntılar katili ele veriyor...

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en aldatıcı 7 bulmacası! çözebilecek misiniz?
Dünyanın en aldatıcı 7 bulmacası! Bakalım çözebilecek misiniz?

En sondaki üçgenin içine soru işareti yerine hangi rakam gelmeli?

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en aldatıcı 7 bulmacası! çözebilecek misiniz?
Dünyanın en aldatıcı 7 bulmacası! Bakalım çözebilecek misiniz?

Bu resimdeki saatlerden biri oyuncak. Sadece dikkatli gözler hangisi olduğunu çözebilir.

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en aldatıcı 7 bulmacası! çözebilecek misiniz?
Dünyanın en aldatıcı 7 bulmacası! Bakalım çözebilecek misiniz?

Sadece 3 kesikle bu pastadan 8 dilim çıkarabilir misiniz?

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en aldatıcı 7 bulmacası! çözebilecek misiniz?
Dünyanın en aldatıcı 7 bulmacası! Bakalım çözebilecek misiniz?

Burada kaç tane küp vardır?

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en aldatıcı 7 bulmacası! çözebilecek misiniz?
Dünyanın en aldatıcı 7 bulmacası! Bakalım çözebilecek misiniz?

Baba ile oğulun yaşları toplamı 66. Baba ve oğulun yaşları aynı rakamların birbirinin tersi dizilmiş hallerinden oluşuyor. Baba ve oğlu kaç yaşındadır?

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